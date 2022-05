Rebel Wilson hat in einem Podcast-Interview verraten, dass sie in einer Beziehung ist. Ein Freund habe dabei Amor gespielt.

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (42) ist in einer "glücklichen Beziehung", wie sie nun in einer Folge des Podcasts "U Up?" erzählte. Ein Freund habe die beiden einander vorgestellt. "Er kannte uns beide seit rund fünf Jahren und dachte, wir würden uns gut verstehen - und das taten wir dann auch", verriet der "Pitch Perfect"-Star. Es sei einfacher, jemanden durch eine vertrauenswürdige Personen kennenzulernen, denn man könne "darauf vertrauen, dass sie die sind, für die sie sich ausgeben, was man in Apps nicht wirklich weiß".

Kein Glück im "Jahr der Liebe"

Wilson hat mit Dating-Apps in der Vergangenheit einiges an Erfahrung gesammelt, wie sie weiter erzählt. 2019 sei es für sie an der Zeit gewesen, rauszugehen und Erfahrungen zu sammeln und so rief sie kurzerhand das "Jahr der Liebe" aus. "Ich wollte wirklich eine Beziehung. Ich glaube, ich bin in diesem einen Jahr mit ungefähr 50 Leuten ausgegangen, aber einige von ihnen waren nur ein Date und dann denkst du: 'Oh, nein'", erklärt Wilson. Die Treffen hätten ihr aber alle wirklich geholfen, um herauszufinden, "was ich mag und was nicht. Es hat Spaß gemacht und ich glaube nicht, dass irgendjemand dadurch verletzt wurde".

2020 konzentrierte sich Wilson dann auf sich und rief wiederum das "Jahr der Gesundheit" aus. Im Januar 2022 teilte sie das Geheimnis ihres Abnehmerfolgs in einem Interview für "Apple Fitness+": Ihren Gewichtsverlust von rund 35 Kilo hat die Schauspielerin unter anderem durch einfaches Laufen erreicht. Um abzunehmen hat sie zudem viel getrunken und auf Zucker verzichtet.

Im September 2020 machte Wilson ihre Beziehung zu dem Milliardär und Unternehmer Jacob Busch (29) öffentlich, im Februar 2021 wurde ihre Trennung bekannt. Im Dezember 2021 kamen Liebesgerüchte um sie und Tennisspieler Matt Reid (31) auf.

Am 13. Mai 2022 erscheint die neue Netflix-Comedy "Senior Year", in der Rebel Wilson die Hauptrolle spielt.