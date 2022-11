Rebel Wilson ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die Schauspielerin überraschend auf Instagram bekannt gegeben.

Rebel Wilson (42) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die australische Schauspielerin überraschend am Montag (7. November) via Instagram bekannt gegeben: "Ich bin so stolz, die Geburt meines ersten Kindes, Royce Lillian, bekannt zu geben, das in der vergangenen Woche per Leihmutterschaft geboren wurde."

"Sie ist ein wunderschönes Wunder"

Dazu veröffentlichte sie ein erstes Foto, auf dem die Kleine einen rosafarbenen Strampler samt Einhorn-Socken trägt. Das Gesicht des Babys ist durch eine Hand verdeckt. "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder! Ich bin allen, die daran beteiligt waren (ihr wisst, wer ihr seid), für immer dankbar...", heißt es weiter im Post.

Aber vor allem wolle sie ihrer Leihmutter danken, "die sie mit so viel Anmut und Sorgfalt ausgetragen und zur Welt gebracht hat". "Danke, dass ihr mir geholfen habt, meine eigene Familie zu gründen, es ist ein unglaubliches Geschenk, das BESTE Geschenk!" Wilson sei bereit, "der kleinen Roycie all die Liebe zu geben, die man sich vorstellen kann". Zum Schluss wendet sich die Schauspielerin noch an eine ganz bestimmte Gruppe: "Viel Respekt an alle Mütter da draußen! Ich bin stolz, in eurem Club zu sein."

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Glückwünsche eintrudelten. Unter anderem Stars wie Schauspielerin Melanie Griffith (65), Ski-Star Lindsey Vonn (38) und Regisseur Taika Waititi (47) hinterließen Herz-Emojis und liebevolle Worte. Auch Wilsons Partnerin Ramona Agruma kommentierte den Post mit drei Herz-Emojis.

Rebel Wilson hat ihre "Disney-Prinzessin" gefunden

Rebel Wilson machte ihre Beziehung mit Ramona Agruma erstmals im Juni 2022 mit einem süßen Bild auf Instagram öffentlich. "Ich dachte, ich habe nach einem Disney-Prinzen gesucht...", schrieb Wilson damals. "Aber vielleicht war das, was ich die ganze Zeit wirklich gebraucht habe, eine Disney-Prinzessin." Seit längerem kursierten Gerüchte, dass die beiden sich verlobt hätten. Doch das dementierte Wilson vor Kurzem in einer Instagram-Story.