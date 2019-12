"Ich war in meinem ganzen Leben noch nie betrunken."

Rebel Wilson (39, "Isn't It Romantic") hat in der "The Late Late Show" von James Corden (41) über ihre Trinkgewohnheiten aufgeklärt. Dass die Schauspielerin in ihrem Leben noch nie einen Rausch hatte, konnte das Publikum zunächst gar nicht glauben und reagierte mit einem überraschenden Schweigen. "Das ist kein Scherz", versicherte die 39-Jährige daraufhin. "Ich pflege dieses 'Partygirl-Image' auf Instagram und so weiter, aber es ist nicht wahr."