"Zu Ehren unserer heutigen Premiere - am Set von 'Cats' mit unserem sehr talentierten Regisseur Tom Hooper."

Die stargespickte Musicalverfilmung "Cats" feierte am gestrigen Montag (16. Dezember) Premiere in New York. Anlässlich der Veranstaltung teilte Schauspielerin Rebel Wilson (39, "Glam Girls - Hinreißend verdorben"), die in dem Streifen ebenfalls eine Rolle spielt, ein gemeinsames Foto mit Regisseur Tom Hooper (47) auf Instagram. Beide lächeln freudig in die Kamera, Wilson inklusive Katzen-Make-up. Ein paar lobende Worte für den 47-Jährigen durften da natürlich nicht fehlen.