Im vergangenen September besuchte Rebel Wilson zusammen mit Jacob Busch die "Gala For Planetary Health" in Monte-Carlo

Mehr als ein halbes Jahr waren Rebel Wilson und Jacob Busch ein Paar. Doch damit ist Schluss. Die Trennung erfolgte abrupt - und für den 29-Jährigen schmerzhaft.

Erst am Dienstag war die Trennung von Rebel Wilson und ihrem Partner Jacob Busch bekannt geworden. Zunächst klang alles nach einem harmonischen Beziehungsaus. In dem Magazin "Page Six" berichtete ein Freund des Paares, die beiden hätten sich einfach auseinander gelebt.

Das klang nach einer einvernehmlichen Trennung. Doch dem war offenbar nicht so: Wie nun das amerikanische Magazin "Us Weekly" meldet, soll die 40-jährige Schauspielerin ihren elf Jahre jüngeren Freund vor drei Wochen mit einer Textnachricht abserviert haben. Die Trennung habe den Mann dem Bericht zufolge tief getroffen.

Damit hat Rebel Wilson den Schlussstrich gezogen unter eine Beziehung, die in der Öffentlichkeit als perfektes Match wahrgenommen wurde. Erstmals öffentlich gezeigt hatten sich beide im September 2020 auf der "Gala For Planetary Health" in Monte-Carlo.

Rebel Wilson und Jacob Busch

Jacob Busch schien eine tolle Partie zu sein: Der 29-Jährige stammt aus einer der reichsten Familien Amerikas: Die Buschs sind Erben der 1852 in St. Louis gegründeten Brau-Konzern Anheuser-Busch. Auch Jacob Busch arbeitet in dieser Branche und führt mittlerweile seine eigene Brauerei. Sein eigenes Vermögen soll sich laut Forbes auf rund 100 Millionen US-Dollar belaufen. Zuvor war er einige Jahre mit Adrienne Maloof liiert, bekannt aus "The Real Housewives of Beverly Hills".

Über mehrere Monate traten die zwei häufig zusammen in der Öffentlichkeit auf, Wilson präsentierte ihren Freund zudem stolz auf Instagram. Zuletzt sah man die beiden an Weihnachten zusammen. Seither tauchte der 29-Jährige auf ihrem Account jedoch nicht mehr auf. Das löste Gerüchte über eine mögliche Trennung aus - die Rebel Wilson am Dienstag bestätigte: "#single-girl-heading-to-Super-Bowl!", schrieb sie unter ein Foto, das sie in dem sozialen Netzwerk postete.

Ihr Ex erfuhr davon drei Wochen zuvor, "Us Weekly" zufolge per Textnachricht. Sollte sich die Trennung so zugetragen haben, stünde Rebel Wilson in einer Linie mit Nadja abd el Farrag: Die servierte ihren damaligen Freund Ralph Siegel 2002 via SMS ab.

