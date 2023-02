von Christina Klein Ende vergangenen Jahres verkündete Rebel Wilson stolz die Geburt ihrer ersten Tochter. Doch der Weg dorthin war kein leichter für die Schauspielerin. Offen spricht sie von einer Fehlgeburt und der Wahl des Samenspenders.

Im November 2022 kam Rebel Wilsons erstes Kind, das Mädchen Royce Lillian, mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Kurz nach der Befruchtung, am Jahresanfang, lernte Rebel Wilson ihre Partnerin Ramona Agruma kennen. Schon nach zwei Monaten des Kennenlernens musste Wilson ihr gestehen, dass sie noch im selben Jahr Mutter werden würde. Denn zu dem Zeitpunkt erreichte die Leihmutter das zweite Trimester, was in der Regel risikofreier für Fehlgeburten ist, als das erste.

In der Radioshow "Pick up" verriet die 42-Jährige nun, dass es nicht die erste Schwangerschaft gewesen sei. Schon einmal hatte sie vor der Schwangerschaft mit ihrer Tochter durch eine Leihmutter ein Kind austragen lassen wollen, doch der erste Versuch scheiterte. Leider kam es zu einer Fehlgeburt, erzählte sie ganz offen im Gespräch mit den Gastgebern der Show Britt, Laura und Mitch.

Die Wahl des Samenspenders scheint keine leichte für Rebel Wilson gewesen zu sein

Auch an der Erfahrung, in einer Samenbank den passenden Spender zu finden, ließ Wilson die Zuhörer teilhaben. Sie schaute viele Bildern potenzieller Spender als Kinder und als Erwachsene durch. Außerdem studierte sie die jeweilige genetischen Vorgeschichte der Spender. Auch die Möglichkeit, die Stimme anhand von Sprachaufnahmen zu hören, gab ihr die Samenbank: "Wirklich interessant war zu hören, wie sie bestimmte Fragen beantworteten", so die Schauspielerin.

Doch die Datenbank war groß und jemand griff ihr hilfreich unter die Arme bei der Suche des passenden Spenders: "Ich hatte so etwas wie einen Sperma-Concierge, der durchsuchte mit mir alle Mitglieder des 'Spermashops' und gab mir dann die zehn besten, die meinen Kriterien entsprachen", so Wilson.

Laut des Newsportals "Page Six" sollen sich Rebel Wilson und Ramona Agruma ebenfalls im Herbst verlobt haben. Eine Hochzeit und weitere Kinder könnten in der Zukunft folgen.

Quelle: Daily Mail, Pick Up, Page Six