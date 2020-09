Rebel Wilson und ihr Freund Jacob Busch bei der "Gala For Planetary Health" in Monte-Carlo

Seit Wochen präsentiert sie auf Instagram stolz ihre Abnehmerfolge. Nun hat sich Rebel Wilson auf der "Planetary Health Gala" in Monaco mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt. Der stammt aus einer berühmten Familie.

Als Rebel Wilson am Mittwochabend in Monte Carlo bei der "Planetary Health"-Gala über den roten Teppich schritt, waren viele Augen auf sie gerichtet: Die Schauspielerin gehörte zu den prominenten Gästen der von Albert und Charlène von Monaco ausgerichteten Veranstaltung. Ihr Auftritt wurde mit Spannung erwartet. Denn die Australierin, die einst in Filmen wie "Picht Perfect" das Pummelchen vom Dienst spielte, informierte die vergangenen Monate auf ihrem Instagram-Account über ihren kontinuierlichen Gewichtsverlust.

Rund 20 Kilo soll die Australierin in kurzer Zeit dank der Kombination aus einer Ernährungsumstellung und einem disziplinierten Fitnessprogramm abgenommen haben.

In Monaco konnte man sich nun bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem radikalen Gewichtsverlust von ihrer neuen Figur überzeugen: Wilson trug eine eng anliegende, silbern-metallic schimmernde Abendrobe. Doch das war nicht das einzige, das die Blicke auf sich zog.

Rebel Wilson zeigt ihren Neuen

Mindestens ebenso spannend war der Mann, den die 40-Jährige an ihrer Seite präsentierte: Es handelt sich dabei um den elf Jahre jüngeren Jacob Busch. Schon länger gibt es Gerüchte, dass die beiden miteinander liiert sein sollen. Nun hat sich die Schauspielerin erstmals öffentlich mit dem 29-Jährigen an ihrer Seite gezeigt.

Kennen gelernt haben sich die beiden offenbar im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Freund. Zunächst führten die beiden eine Fernbeziehung: Wilson wohnte in Australien, Busch in Los Angeles. Doch spätestens als die Schauspielerin nach Kalifornien zurückkehrte, wurde es ernst, wie ein Insider dem "People"-Magazin berichtet.



Warner Bros

Jacob Busch stammt aus einer der berühmtesten und reichsten Familien des Landes: Die Buschs sind Erben der 1852 ins St. Louis gegründeten Brauerei Anheuser-Busch. Jacob, der ebenfalls in der Bierbranche tätig ist und eine eigene Brauerei gegründet hat, soll laut Forbes über ein Vermögen von rund 100 Millionen US-Dollar verfügen. Busch hat bereits Erfahrung mit Hollywood-Liaisons: Er war zuvor einige Jahre in einer On-Off-Beziehung mit Adrienne Maloof, bekannt aus "The Housewives of Beverly Hills".

Verwendete Quellen: Instagram, "People"-Magazin