Während die Welt am Mittwoch gebannt nach Washington blickte, interessierte sich Schauspielerin Rebel Wilson mehr für ihren erschlankten Körper. Das kam nicht bei allen Fans gut an.

Nicht nur in der Comedy ist Timing extrem wichtig. Das dürfte auch Rebel Wilson bekannt sein. Die aus "Pitch Perfect" bekannte Schauspielerin ist vor allem dank ihres komischen Talents erfolgreich geworden.

Zuletzt ist ihr das Gespür für das richtige Timing ein wenig abhanden gekommen. Das wurde am Mittwochabend wieder einmal offenkundig. Praktisch die ganze Welt blickte gebannt aufs Kapitol in Washington, das von einem Haufen militanter Trump-Anhänger gestürmt wurde. Ein Angriff auf die Demokratie der USA, der von zahlreichen Künstlern und Prominenten in den sozialen Medien kommentiert wurde.

Auch Rebel Wilson meldete sich zu Wort: Sie postete Fotos, die ihren gewaltigen Gewichtsverlust zeigen. Die lange Zeit pummelige Australierin hatte in den zurückliegenden Monaten mit hartem Training und einer Ernährungsumstellung mehr als 30 Kilogramm abgenommen.

Rebel Wilson in hautenger Gymnastikhose

Auf Instagram dokumentiert sie regelmäßig ihre körperliche Verfassung. So auch an diesem Mittwochabend. Sie postete ein Foto, das sie in hautenger Gymnastikhose in einem Sportstudio zeigt.

Doch das kam nicht bei allen Fans gut an: "I love you. Wrong time to post this" - Es ist die falsche Zeit, das zu posten, brachte es ein Kritiker auf den Punkt. Andere sprangen der Schauspielerin zur Seite und wiesen darauf hin, dass sie ja keine gebürtige Amerikanerin sei.

Es ist nicht das einzige Mal, dass die Australierin mit ihrem Posting bei ihren Fans für Ärger sorgte. Kurz vor Weihnachten hatte sie Fotos gepostet, die sie mit mehreren Freunden in ihrem Privatjet und beim beim Skifahren zeigen. Angesichts der Corona-Pandemie kam das nicht bei jedem gut an.

Und auch ihr Posting von diesem Donnerstag stieß auf Kritik. Es zeigt sie zusammen mit dem früheren Box-Champion Mike Tyson. Beide stehen nahe beieinander. Ohne Maske.

Lange Zeit hat Rebel Wilson ihre Fans mit originellen Beiträgen auf Instagram begeistert. Es sieht ganz so aus, als hätte der "Pitch Perfect"-Star in letzter Zeit das Gespür verloren.

