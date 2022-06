Dass sie frisch verliebt ist, wusste man. Doch nun hat Rebel Wilson ihre neue Liebe öffentlich gemacht. Zur Überraschung vieler ist die Schauspielerin mit einer Frau liiert.

Wer Rebel Wilsons Instagram-Account folgt, hat in den vergangenen Jahren einiges geboten bekommen: Die Schauspielerin ließ ihre Follower an ihrem spektakulären Gewichtsverlust teilhaben und auch an ihrem Liebesleben: der Beziehung zu dem 100 Millionen Euro schweren Biererben Jacob Busch, von dem sie sich Anfang 2021 trennte.

Rebel Wilson macht ihre Beziehung öffentlich

Am Donnerstag überraschte sie ihre Fans erneut: Da feierte die 42-Jährige auf Instagram ihr Coming-out und präsentierte sich mit ihrer neuen Freundin, der Unternehmerin Ramona Agruma. "I thought I was searching for a Disney Prince… but maybe what I really needed all this time was a Disney Princess", kommentierte der "Pitch Perfect"-Star das Posting: "Ich dachte, ich sei auf der Suche nach einem Disney-Prinzen ... aber vielleicht brauchte ich in Wirklichkeit die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin."

Die beiden Frauen strahlen in die Kamera und wirken glücklich. Bei Wilsons Fans kam die Mitteilung extrem gut an: Innerhalb von 16 Stunden bekam der Post eine Million Herzchen, mehr als 10.000 Follower kommentierten die Nachricht und gratulierten überschwänglich.

"Ich habe sie nie glücklicher gesehen"

Bereits im Mai hatte die australische Schauspielerin in dem Podcast "U Up?" verraten, dass sie in einer "glücklichen Beziehung" sei - ohne dabei jedoch das Geschlecht des neuen Partners zu verraten. Ein Freund habe die beiden einander vorgestellt. "Er kannte uns beide seit rund fünf Jahren und dachte, wir würden uns gut verstehen - und das taten wir dann auch", verriet Wilson damals. Die beiden hätten wochenlang telefoniert, bevor es zum Treffen gekommen sei. "Das war ein wirklich guter Weg, um einander kennenzulernen."

Leute von heute Auf Dianas Spuren: Prinz William verkauft Obdachlosenzeitung in London 1 von 100 Zurück Weiter Zurück Weiter 10. Juni 2022

Prinz William verkauft Obdachlosenzeitung in London

Vor wenigen Tagen feierte er noch beim Thronjubiläum der Queen, jetzt mischte sich Prinz William unters Volk. Der 39-Jährige half, die Obdachlosenzeitung "The Big Issue" auf den Straßen Londons zu verkaufen und trug dabei die typische rote Weste und ein passendes Cap. Wenn er gehofft hatte, dadurch inkognito zu bleiben, dann hatte sich William geirrt. Mehrere Passanten erkannten den Royal und baten um Fotos. Wünsche, die der Enkel der Queen sogar erfüllte. Im Gegenzug verkaufte er die Zeitung für drei Pfund pro Ausgabe. William und seine Frau Kate engagieren sich seit vielen Jahren in der Obdachlosenhilfe. Prinzessin Diana hatte ihre Söhne im Kindesalter mit zu Obdachlosen genommen, um ihnen zu zeigen, dass nicht alle so privilegiert leben wie sie. Die "Big Issue" wurde 1991 gegründet und soll obdachlosen Menschen ein legales Einkommen ermöglichen. Bekannt wurde die Zeitung auch durch den Autor und Straßenmusiker James Bowen, der sie auf den Straßen Londons verkaufte. Die Geschichte von Bowen und seinem Kater, Bob der Streuner, wurde ein Welterfolg. Mehr

Ein Freund des Hollywood-Stars bestätigte die Beziehung gegenüber dem Promimagazin "People": "Rebel geht es wunderbar und ich habe sie nie glücklicher gesehen", sagte er. Das ist dem Foto anzusehen: Das Glück des frisch verliebten Paares springt einen förmlich an.

Verwendete Quelle:www.instagram.com/rebelwilson/; "People.com"