Der Bassist der Red Hot Chili Peppers, Flea (57), ist wieder unter der Haube. Am gestrigen Dienstag gab der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Peter Balzary heißt, auf Instagram bekannt, dass er und seine zweite Frau, die Designerin Melody Ehsani, sich am Sonntag das Jawort gegeben haben. Laut der britischen "Daily Mail" fand die Hochzeitsfeier in Los Angeles statt.

"Mein Leben hat sich für immer verändert und ich bin auf ewig ergeben und dankbar. Die Person, die alles von mir weiß und mich so kennt, wie ich bin. Meine Frau, Melody Ehsani", lauten Fleas liebevolle Worte auf der Social-Media-Plattform. Dazu postete er einen Schnappschuss, der das Brautpaar an seinem großen Tag präsentiert. Der 57-Jährige trug bei den Feierlichkeiten einen fliederfarbenen Anzug samt mintgrüner Fliege. Seine Liebste nahm neben ihm in einer traumhaften Spitzenrobe ganz in Weiß Platz. Dazu trug die Braut einen üppigen Tüllschleier, ausgefallenen Kopfschmuck sowie einen Strauß aus weißen Blumen.

Auch Ehsani veröffentliche auf Instagram nahezu zeitgleich ein Foto mit ihrem Ehegatten, das sie in dem figurbetonten, weißen Traumkleid samt langer Schleppe zeigt. Dazu schrieb sie unter anderem: "Dieses Wochenende durfte ich meinen besten Freund heiraten. Sicherlich meine bisher beste Zusammenarbeit. Du bist mein ganzes Herz."

Für Flea war es nicht die erste Hochzeit. 1985 vermählte er sich mit seiner ersten Frau, der Schauspielerin Loesha Zeviar, mit der er 1988 seine erste Tochter Clara (31) bekam. 1991 ließ sich das Paar scheiden. Darauf folgte eine Verlobung mit Model Frankie Rayder, die 2005 Tochter Sunny (13) zur Welt brachte. Doch ihre Beziehung ging vor der Hochzeit in die Brüche.