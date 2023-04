Reese Witherspoon hat erstmals seit Bekanntwerden ihrer Scheidung einen Red-Carpet-Auftritt absolviert - und wirkte dabei überglücklich.

Zum ersten Mal, seit ihre bevorstehende Scheidung vom Jim Toth (52) bekannt wurde, hat sich Hollywood-Star Reese Witherspoon (47) auf einem roten Teppich gezeigt. Von Traurigkeit war bei dem Auftritt bei der "The Last Thing He Told Me"-Premiere am Donnerstagabend (13. April) keine Spur, ganz im Gegenteil: Im eleganten schwarzen Off-Shoulder-Midi-Dress strahlte die Schauspielerin gut gelaunt bis über beide Ohren.

Trennung nach zwölf Jahren Ehe

Witherspoon machte die Trennung von Toth Ende März öffentlich, am 1. April reichte sie die Scheidung ein. Das Schauspielerpaar war zwölf Jahre lang verheiratet und teilt einen zehnjährigen Sohn, Tennessee. Er habe nun "größte Priorität", schrieb Witherspoon in einem inzwischen gelöschten Statement auf Instagram. Mit Toth wolle sie in "tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir miteinander geschaffen haben", weiter verbunden bleiben.

Die AppleTV+-Miniserie "Tha Last Thing He Told Me" ist seit 14. April 2023 auf dem Streamingdienst verfügbar. In der Hauptrolle ist Jennifer Garner (50) zu sehen. Reese Witherspoon fungierte als leitende Produzentin für den Thriller.