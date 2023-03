Nach zwölf Ehejahren haben Reese Witherspoon und Jim Toth die "schwierige Entscheidung" getroffen, sich scheiden zu lassen.

Schon zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass es in der Beziehung der beiden angeblich kriseln soll. Nun teilen Reese Witherspoon (47) und ihr zweiter Ehemann Jim Toth (52) in einem gemeinsamen Statement mit, dass sie nach fast zwölf Jahren Ehe getrennte Wege gehen.

Die Hollywood-Schauspielerin und ihr Partner haben demnach nach sorgfältiger Überlegung "die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", schreiben sie bei Instagram. Das Paar habe "so viele wunderbare Jahre" verbracht und gehe nun trotz der Trennung "mit tiefer Liebe, Güte und gegenseitigem Respekt für all das, was wir gemeinsam geschaffen haben", in die Zukunft.

Reese Witherspoons Sohn hat höchste Priorität

"Sie sind wirklich beste Freunde", soll ein anonymer Insider unterdessen dem US-Magazin "People" erzählt haben. Es handle sich demnach eindeutig um eine "einvernehmliche Entscheidung". Die beiden wollten die Trennung für alle in der Familie so reibungslos wie möglich über die Bühne bringen und seien bestrebt, ihren Sohn weiterhin gemeinsam zu erziehen.

Das scheinen auch Witherspoon und Toth zu bestätigen. Wie es in dem Statement weiter heißt, hätten auch auf ihrem weiteren Weg der gemeinsame Sohn und die gesamte Familie höchste Priorität. Erstmals Anfang 2010 hatte es Berichte über eine mögliche Beziehung von Witherspoon und Toth gegeben. Im Dezember des gleichen Jahres hatten sie sich verlobt, die Hochzeit folgte nur wenige Monate später. Ihr gemeinsamer Sohn Tennessee (10) kam 2012 zur Welt. Vor ihrer Ehe mit Toth war Witherspoon zudem mit ihrem Schauspielkollegen Ryan Phillippe (48) verheiratet, mit dem sie ihre Tochter Ava (23) und Sohn Deacon (19) hat.