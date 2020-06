Liebe Worte zum Geburtstag: Nicole Kidman feierte am 20. Juni ihren 53. Geburtstag. Schauspielkollegin Reese Witherspoon (44, "Der große Trip") gratulierte dem Geburtstagskind auch auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch an meine liebe Freundin, meine wilde und kreative Partnerin, meine australische Schwester", schreibt der US-Star und veröffentlichte dazu ein paar gemeinsame Schnappschüsse.

Auf dem ersten Bild sitzen die beiden zusammen auf einer Parkbank und blicken vergnügt in die Kamera. Das Foto entstand offenbar am Set ihrer gemeinsamen HBO-Serie "Big Little Lies". Denn beide stecken noch in den Kostümen ihrer Figuren Madeline und Celeste. Während der zweite Schnappschuss die Freundinnen beim Bowling zeigt, liegen sich die beiden Hollywoodstars auf dem letzten Foto in den Armen und haben ein strahlendes Lächeln aufgesetzt. "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben... Ich lerne und lache mit dir! Ich feiere heute Dich!!", heißt es in dem Post weiter.