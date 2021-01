Reese Witherspoon bei einem Auftritt in New York

Jessica Campbell ist mit nur 38 Jahren gestorben. Schauspielerin Reese Witherspoon trauert auf Twitter um ihre Kollegin.

Reese Witherspoon (44) trauert in den sozialen Medien um Jessica Campbell. Der "Election"-Star ist im Dezember im Alter von 38 Jahren gestorben, wie die Familie der Schauspielerin "TMZ" bestätigte.

Witherspoon erklärte auf Twitter, sie sei "untröstlich", nachdem sie vom Tod Campbells gehört hatte. "Mit Jessica bei 'Election' zusammenzuarbeiten, war eine große Freude", fügte sie hinzu, bevor sie Familie und Freunden der Verstorbenen ihr Beileid ausdrückte.

Matthew Broderick erinnert sich

Wie das Portal "TMZ" unter Berufung auf Campbells Familie berichtet, starb die US-Amerikanerin bereits am 29. Dezember "plötzlich und unerwartet" im Alter von nur 38 Jahren in Portland/Oregon. Dem Bericht zufolge sei eine Autopsie angeordnet worden, die Ergebnisse stünden noch aus.

Für "Election" stand Campbell 1999 auch mit Matthew Broderick (58) vor der Kamera. Der erinnert sich in einem Statement für "The Hollywood Reporter" an seine Kollegin: "Sie war sehr lieb und eine extrem gute Schauspielerin. Schlimme Neuigkeiten. Mein tiefstes Mitgefühl geht an ihren Sohn und den Rest ihrer Familie."

Neben "Election" hatte Campbell weitere größere Rollen in dem preisgekrönten Independent-Film "Dad's Day" und in "The Safety of Objects". 2002 hängte sie jedoch ihre Schauspielkarriere an den Nagel.