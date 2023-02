Auf Instagram gratuliert Reese Witherspoon ihrer Kollegin und "großen Schwester" Jennifer Aniston auf zauberhafte Art zum Geburtstag.

Hollywood-Star Reese Witherspoon (46) hat ihrer guten Freundin Jennifer Aniston (54) auf bezaubernde Art zum Geburtstag gratuliert. Aniston ist am gestrigen 11. Februar 54 Jahre alt geworden. Auf Instagram teilte ihr "The Morning Show"-Co-Star eine Reihe von gemeinsamen Bildern der beiden Schauspielerinnen. Zu ihrem Gratulations-Post schrieb Witherspoon: "Welch ein Geschenk, jeden Tag bei 'The Morning Show' mit meiner großen Schwester zusammenarbeiten zu können".

Reese Witherspoon: "Ich liebe dich, Jen!"

Witherspoon und Aniston spielen in der Drama-Serie von Apple TV+ zwei ehrgeizige Moderatorinnen einer morgendlichen Nachrichtensendung im US-Fernsehen. Weiter schrieb Witherspoon in ihrem Post, ihre Freundin Aniston würde ihr "immer die besten Ratschläge sowie endlose Liebe und Unterstützung geben", um hinzuzufügen: "Ich liebe dich, Jen!".

Die Dreharbeiten zur dritten "The Morning Show"-Staffel sind beendet

Die auf so zauberhafte Art beglückwünschte Aniston bedankte sich in den Kommentaren zu Witherspoons Post mit den Worten: "Aw, ich liebe dich, süße Schwester", gefolgt von einem Herz-Emoji. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal hat die 54-Jährige zudem erst vor wenigen Tagen eine weitere Reihe von Bildern geteilt, die sie am Set der Serie "The Morning Show" mit ihren Co-Stars zeigen. "Staffel drei ist abgedreht", schrieb Aniston zu ihrem Post. Auch der offizielle Instagram-Kanal von "The Morning Show" hat das Ende der Dreharbeiten mittlerweile bestätigt. Ein Startdatum für die neuen Episoden der Serie ist gegenwärtig noch nicht bekannt.