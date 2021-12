So gemütlich feiert sie das Weihnachtsfest

Reese Witherspoon ist am liebsten zu Hause bei ihrer Familie. Das verdeutlichen Bilder von Heiligabend, die sie bei Instagram teilte.

US-Schauspielerin Reese Witherspoon (45, "Natürlich blond") verbringt Weihnachten am liebsten zu Hause mit ihren drei Kindern und ihrem Mann. Bei Instagram ließ sie ihre Follower an Heiligabend an ihrem Familienfest teilhaben.

"Wo ich sein möchte. Bei meiner Familie. Am Feuer. Lachend. Die Gegenwart der anderen genießend", schrieb die 45-jährige Oscarpreisträgerin neben vier Fotos und ein kurzes Video, in dem ihre älteste Tochter Ava (22) zwei festlich blinkende Ohrringe trägt. "Sende euch und euren Liebsten RIESIGE Festtagsumarmungen! Von unserer Familie an eure", schloss Witherspoon ihren Post.

Kuschel-Foto von Ava, Deacon und Tennessee

Der erste der vier Schnappschüsse zeigt Ava gemeinsam mit ihrem Bruder Deacon (18), der ebenfalls Witherspoons erster Ehe mit Ryan Phillippe (47) entstammt, und ihrem Halbbruder Tennessee (9). Dessen Vater ist Jim Toth (51), mit dem die "Walk The Line"-Darstellerin seit 2011 verheiratet ist. Die Geschwister sitzen eng zusammengekuschelt auf einem blauen Sofa, hinter ihnen leuchtet ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum. Die drei übrigen Fotos zeigen Reese Witherspoon mit ihrem Ehemann, weitere Kinder und einen Hund.

Bereits vor etwas mehr als einem Monat teilte die Schauspielerin ein Foto ihrer fünfköpfigen Familie vor einem Kamin. Anlässlich des US-amerikanischen Feiertags Thanksgiving schrieb sie: "Frohes Thanksgiving von unserer Familie an eure!"