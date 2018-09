"Sie war einfach reizend und warmherzig, elegant und gelassen. Sie erzählte auch einen Witz und sie hat mich direkt verzaubert. Sie ist genauso großartig, wie sie zu sein scheint. Sie ist eine sehr mitfühlende, sozial engagierte, zutiefst fürsorgliche Person."

Reese Witherspoon (42, "Der große Trip") ist eine der beliebtesten Hollywood-Schauspielerinnen und Oscar-Preisträgerin, aber als sie Herzogin Kate (36) kennenlernte, war selbst sie nervös. Das erzählt sie laut "Marie Claire" in ihrem neuen Buch "Whiskey in a Teacup". 2011 trafen die beiden Frauen aufeinander, als Witherspoon unter den Gästen einer Charity-Veranstaltung war, zu der Kate und Prinz William (36) geladen hatten. Vor dem Event war Witherspoon offenbar mit dem Nerven am Ende: An diesem Tag sei sie um 4 Uhr morgens aufgestanden, um ihre Haare zu machen, schreibt sie: "Das ist sogar für mich früh." Aber es hat sich offenbar gelohnt: "Ich liebe Kate Middleton so sehr. Und sie hat mich nicht enttäuscht!"