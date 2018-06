"Wir arbeiten und wir spielen zusammen! Bowl-a-Rama-Party mit den Ladies von 'Big Little Lies'!"

Reese Witherspoon (42, "Natürlich Blond") war am gestrigen Montag mit ihren Schauspiel-Kolleginnen Nicole Kidman (50, "In einem fernen Land"), Meryl Streep (68, "Florence Foster Jenkins") und Shailene Woodley (26, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") beim Bowling. Die Vier sind zusammen in der Mini-Serie "Big Little Lies!" zu sehen und arbeiten derzeit an der 2. Staffel. Der Instagram-Post beweist, dass die Schauspielerinnen trotz stressiger Drehzeit viel Spaß miteinander haben.