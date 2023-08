Reese Witherspoon und Jim Toth haben die Scheidungspapiere unterschreiben - nur vier Monate, nachdem sie diese eingereicht hatten.

Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (53) sind auf dem Papier geschiedene Leute. Das Ex-Paar hat die Scheidungsmodalitäten nur vier Monate nach Bekanntwerden der Trennung geregelt.

Laut neuen Gerichtsdokumenten, die dem US-Portal "TMZ" vorliegen, haben Witherspoon und Toth eine Vereinbarung zur Auflösung der Ehe unterschrieben. Diese soll auch einen Betreuungsplan für ihren gemeinsamen zehnjährigen Sohn enthalten. Die genauen Details sind nicht bekannt. Üblicherweise wird eine solche Vereinbarung dem Richter vorgelegt, der sie dann routinemäßig abzeichnet.

Trennung im März veröffentlicht

Reese Withersoon hatte Ende März bekannt gegeben, dass sie und Jim Toth beschlossen hätten, ihre Ehe nach zwölf gemeinsamen Jahren zu beenden. Die Trennung soll einvernehmlich sein.

Die Hollywood-Schauspielerin und ihr Partner schrieben bei Instagram, sie hätten nach sorgfältiger Überlegung "die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen". Das Paar habe "so viele wunderbare Jahre" verbracht und gehe nun trotz der Trennung "mit tiefer Liebe, Güte und gegenseitigem Respekt für all das, was wir gemeinsam geschaffen haben", in die Zukunft.

"Sie sind wirklich beste Freunde", hatte ein anonymer Insider unterdessen dem US-Magazin "People" erzählt. Es handle sich demnach eindeutig um eine "einvernehmliche Entscheidung". Die beiden wollten die Trennung für alle in der Familie so reibungslos wie möglich über die Bühne bringen und seien bestrebt, ihren Sohn weiterhin gemeinsam zu erziehen.

Eine Woche nach dieser Ankündigung reichte Witherspoon offiziell die Scheidung ein und wies dabei darauf hin, dass die beiden einen Ehevertrag geschlossen hatten.

Für Witherspoon ist dies bereits die zweite Scheidung. Zuvor hatte sie sich nach neun Jahren Ehe von Ryan Phillippe (48) scheiden lassen.