War die Scheidung von Reese Witherspoon und Jim Toth absehbar? Sie sollen in den letzten Monaten "wenig Zeit zusammen verbracht" haben.

Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren wollen sich Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (52) scheiden lassen. Das haben die beiden kürzlich in einem Statement via Instagram bekannt gegeben. Darin erklärten sie auch, dass es eine "schwierige Entscheidung" gewesen sei. Eine anonyme Quelle hat nun dem "People"-Magazin verraten, dass es zur Trennung gekommen sei, nachdem die beiden aufgrund Witherspoons vollen Terminkalenders bereits "weniger Zeit miteinander verbracht haben".

Keine plötzliche Trennung

Die Scheidung sei dennoch "nicht überstürzt" entschieden worden. Witherspoon und Toth hätten es sich "nicht leicht" gemacht, "es hat lange gedauert", so der Insider. "Das ist so schwer für beide." Weiter heißt es aber auch, dass es "kein Drama" gebe: "Diese Entscheidung ist so schwierig, wenn da so viel Freundschaft und Liebe ist."

Witherspoon soll sich laut Bericht derzeit weiterhin vollends auf ihre Arbeit konzentrieren. Für die beiden hätten außerdem die Familie und ihr gemeinsamer Sohn Tennessee James (10) höchste Priorität, wie sie selbst in ihrem Trennungsstatement betonten.

Über eine Beziehung von Witherspoon und Toth war Anfang 2010 erstmals berichtet worden. Im Dezember des gleichen Jahres hatten sie sich verlobt, die Hochzeit folgte nur wenige Monate später. Ihr gemeinsamer Sohn Tennessee kam 2012 zur Welt. Vor ihrer Ehe mit Toth war Witherspoon zudem mit ihrem Schauspielkollegen Ryan Phillippe (48) verheiratet, mit dem sie ihre Tochter Ava (23) und Sohn Deacon (19) hat.