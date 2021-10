Reese Witherspoon und Ryan Phillippe feiern zusammen den 18. Geburtstag ihres Sohnes. Einen besonders süßen Gruß schickt seine Schwester.

Reese Witherspoon (45) und Ryan Phillippe (47) feierten den 18. Geburtstag ihres Sohnes Deacon zusammen. Auf Fotos ist zu sehen, wie die drei in einem Weinlokal sitzen. Vor ihnen: eine Schokosahnetorte mit einer 18 darauf. Deacon postete das Foto auf Instagram und kommentierte es mit einem simplen "18".

Seinem Vater war die Aufnahme in Schwarzweiß und aus leicht anderer Perspektive ein paar Worte mehr wert. "Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag an unseren wunderbaren, klugen, talentierten und fürsorglichen Sohn. Du bist ein wahres Licht in dieser Welt und wirst von allen, die dich kennen, sehr geliebt. Wir können uns glücklich schätzen, deine Mama und dein Papa zu sein. Ich liebe dich, Kleiner...", schrieb er und fügte in Klammern an seine Ex-Frau hinzu: "Ich würde sagen, wir haben es ziemlich gut gemacht, Reese".

Witherspoon postete ebenfalls einige Fotos des Geburtstagskindes und schrieb dazu: "Wie konnte das passieren?!! Deacon ist 18!!! Am einen Tag tauscht er noch Pokémon-Karten, singt Bruno-Mars-Songs und spielt American Ninja Warrior im Hinterhof. Am nächsten Tag ist er größer als ich, brät die Familiensteaks auf dem Grill und macht mit seinen besten Freunden seine eigene Musik. Mein Herz platzt vor Stolz über den jungen Mann, der er geworden ist." Sie fügt hinzu: "Alles Gute zum 18. Geburtstag, Deacon! Ich liebe dich bis zum Mond, der Sonne und allen Sternen", so der Hollywood-Star.

Ava Phillippe: "Willkommen im 'Erwachsensein'!!!"

Nicht minder rührend ist der Post, den Deacons große Schwester ihm zu Ehren veröffentlichte: "Happy Happy Birthday Deacon !! Ich kann nicht glauben, dass das erste Baby, das ich je gehalten habe, jetzt 18 Jahre alt ist...", schrieb Ava Phillippe (22) und weiter: "D, du bist einfach der Beste. Lustig, loyal, intelligent, aufrichtig, freundlich, leidenschaftlich, kreativ... und die Liste ist noch viel länger. Du bringst Räume zum Leuchten und suchst immer nach dem Besten in den Menschen. Es ist eine große Freude zu sehen, wie du zu dem heranwächst, was du sein sollst, und ich bin unendlich dankbar, deine große Schwester sein zu dürfen. Ich liebe dich so sehr, Willkommen im 'Erwachsensein'!!!"

Ein aufregender Geburtstag

Auf weitern Foots der Familie ist zu sehen, was Deacon an seinem Geburtstag sonst noch alles erlebte. Beispielsweise gab es einen weiteren Schokokuchen mit Kerzen darauf, auf den auch sein kleiner Bruder Tennessee James Toth (9) ebenfalls linst. Für den Abend hatte er sich in einen dunklen Anzug geworfen und posiert Arm in Arm mit einer jungen Dame im schwarzen Minikleid an einer Eingangstür. Papa Ryan zeigt zudem in seinen Storys, dass es mit dem Flieger offenbar noch zu einem Footballspiel der Eagles ging

Reese Witherspoon und Ryan Phillippe lernten sich am Set des gemeinsamen Films "Eiskalte Engel" (1999) kennen. Die beiden waren von 1999 bis 2007 verheiratet und bekamen die beiden Kinder Ava und Deacon. Seit 2011 ist Witherspoon mit dem Schauspielagenten Jim Toth (geb. 1970) verheiratet. 2012 kam der gemeinsame Sohn Tennessee zur Welt. Phillippe wurde 2011 ebenfalls erneut Vater einer Tochter.