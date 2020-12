Regnerisches Lebenszeichen

Heidi Klum meldet sich nach fast einer Woche Pause auf Instagram zurück. Doch sie berichtet nicht von sich, der Familie oder Projekten.

Heidi Klum (47) meldet sich nach fast einer Woche Pause auf Instagram zurück. Doch statt von sich selbst, ihrem Ehemann, der großen Patchworkfamilie oder ihren vielen Projekten zu berichten, gibt es eine Wettermeldung. In den Insta-Storys zeigt sie einen Blick in ihren verregneten Garten in Los Angeles, Kalifornien. Davon lässt sie sich aber nicht die Stimmung verderben, was sie in Form eines verneinenden Heidi-Klum-Memes samt "Mood"-Schriftzuges (Dt. "Stimmung") in Rosa deutlich macht.

Nach einem längeren Aufenthalt für "Germany's next Topmodel"-Dreharbeiten und der "Vogue"-Cover-Enthüllung von Tochter Leni (16) in Berlin, scheint die Großfamilie über Weihnachten zurück nach Los Angeles gefahren zu sein. Klums letzter Post in ihrem Insta-Feed stammt von vor sechs Tagen und zeigt die Familie beim Tanzen und Geschenkeauspacken. Den zweiten Jahrestag ihrer Verlobung an Weihnachten 2018 feierten Heidi Klum und ihr Ehemann (seit 2019), Musiker Tom Kaulitz (31), also ohne Posts.