Reiner Calmund So wohl fühlt er sich mit seinen 100 Kilo

Reiner Calmund hat nach seiner Rekord-Gewichtsabnahme wieder zugelegt. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge.

Reiner Calmund (74) hat erneut zugelegt - ab das ist kein Grund zur Sorge. Seine Ehefrau Sylvia (52) sagte "Bild": "Er hat bewusst wieder ein wenig zugenommen. 100 Kilo sind genau sein Wohlfühlgewicht, damit sind wir als Familie sehr glücklich." Vor rund zwei Jahren unterzog sich der Sportmanager einer Entfernung der Hautlappen und einer Magen-Bypass-OP. Als Folge verlor Calmund über die Hälfte seines ursprünglichen Körpergewichts: Statt 180 Kilo brachte er nur noch 83 Kilo auf die Waage.

Reiner Calmund "sah aus wie das Leiden Christi"

Aufmerksame Fans von "Grill den Henssler" bemerkten beim kürzlich ausgestrahlten Sommer-Special, dass sich der Juror optisch wieder verändert hatte. Er sah fülliger aus, das Gesicht war nicht mehr eingefallen. Doch im Hause Calmund macht sich keiner Sorgen aufgrund der erneuten Gewichtszunahme. Sylvia ist sogar "sehr froh" darüber, wie sie berichtet. Die Familie habe darunter gelitten, als der 74-Jährige schlagartig so viel Gewicht verloren hatte. "Er sah aus wie das Leiden Christi: blass, eingefallen, viel zu dünn. Das passte nicht zu ihm, er hatte auch kaum noch Energie", erinnert sich Sylvia. Mit ein paar Kilo mehr auf den Hüften sei nun aber alles anders. Calmund sei voll "guter Laune", stecke alle mit seinem Elan an.

Schon von Beginn an hätten Reiner Calmund und seine Ärzte das Wunschgewicht von 100 Kilo im Visier gehabt: "Das hat er jetzt erreicht." Seit Monaten schaffe er es, das Gewicht ungefähr zu halten. Und Sylvia ist begeistert. "So wie er jetzt aussieht, gefällt mir mein Mann am besten", betont sie.