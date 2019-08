Über zehn Jahre waren Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner (74) und Sabine Stehle (55) verheiratet. Nun gehen sie getrennte Wege: "Ja, sie hat sich von mir getrennt", bestätigte Messner der Zeitschrift "Bunte". Er könne diesen Schritt allerdings bis heute nicht ganz nachvollziehen, weil ihm Familie "heilig war".

Gekränkt habe ihn die Trennung nicht, allerdings sei es durchaus ein "Schock" gewesen. "Dass sich eine Frau in ihrem Alter noch mal eine andere Lebenskonstellation sucht, habe ich verstanden, anfangs mit Schrecken", so Messner. Danach habe auch er das Thema Familie "erst einmal ad acta gelegt". "Ich habe die Trennung akzeptiert, ohne beleidigt zu sein", so der 74-Jährige.

Messner und Stehle gaben sich 2009 das Jawort. Zuvor war das Paar bereits viele Jahre liiert. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Es war Messners zweite Ehe. Zuvor war er von 1972 bis 1977 mit Uschi Demeter verheiratet.

Er hat schon eine neue Frau an seiner Seite

Allerdings: Messners Single-Dasein dauerte nur etwa ein halbes Jahr. Mittlerweile ist er wieder in festen Händen. "Ja, sie ist ein paar Jahrzehnte jünger, bei ihr spüre ich große Neugier an dem, was ich mache. Sie ist mein Resonanzboden", schwärmt Messner über seine neue Lebensgefährtin, mit der er auch sehr gut "wandern und bergsteigen" könne. Mehr verriet Messner aber nicht.