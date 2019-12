"Star Trek"-Schauspieler René Auberjonois ist am Sonntag in Los Angeles gestorben. "Mit gebrochenem Herzen bestätigen wir, dass René heute verstorben ist", heißt es auf seiner Homepage. Der US-Star erlag seinem Lungenkrebsleiden, wie sein Sohn, Schauspieler Remy Auberjonois (45, "Mad Men"), dem Portal "Entertainment Weekly" mitteilte. René Auberjonois wurde 79 Jahre alt. Neben seinem Sohn hinterlässt er seine langjährige Ehefrau Judith Mahalyi und seine Tochter, Schauspielerin Tessa Auberjonois ("Modern Family").

Bekannt war René Auberjonois vor allem für seine Rolle des Formwandlers Odo in der Kultserie "Star Trek: Deep Space Nine" (1993-1999). Zuvor war er in der Sitcom "Benson" (1980-1986) zu sehen. Außerdem war er Teil der Anwaltsserie "Boston Legal" (2004-2008). Sein letzter Film, das Drama "First Cow", feierte am 30. August 2019 im Rahmen des Telluride Film Festivals Premiere.

Die Trauer ist groß

Die Trauer ist auch unter seinen ehemaligen Schauspielkollegen groß. William Shatner (88) alias Captain Kirk etwa machte seinem Kummer via Twitter Luft: "Ich habe gerade vom Tod meines Freundes und Mitschauspielers René Auberjonois gehört. Sein Leben in einem Tweet zusammenzufassen, ist fast unmöglich. An Judith, Tessa & Remy sende ich meine Liebe und Kraft. Ich denke an euch und erinnere mich an eine wunderbare Freundschaft mit René", schrieb Shatner. Die beiden Schauspieler standen auch für "Boston Legal" gemeinsam vor der Kamera.

Schauspieler und "Star Trek"-Kollege George Takei (82) alias Commander Hikaru Sulu trauerte ebenfalls via Twitter: "Das ist ein schrecklicher Verlust. Star-Trek-Fans kannten ihn als Odo aus Deep Space Nine. Wir kannten ihn als René. Er war ein wunderbarer, fürsorglicher und intelligenter Mann. Er wird vermisst werden. Wenn ich auf die Sterne schaue, werde ich an dich denken, Freund", ließ er seine Follower wissen.

"Star Trek: Deep Space Nine"-Star Nana Visitor (62), die in der Serie Kira Nerys verkörperte, schrieb auf Twitter: "Ich liebe und respektiere René mehr, als ich im Moment sagen kann. Diese schöne Seele. Mein Herz. Oh", fasste sich die US-Schauspielerin kurz.