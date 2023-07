Nach über zwei Jahren Beziehung: Renee Zellweger posiert erstmals mit Partner Ant Anstead und dessen zwei ältesten Kindern.

Seit über zwei Jahren ist Renee Zellweger (54) nun schon mit Moderator Anthony "Ant" Anstead (54) liiert, nun gab es eine Premiere. Die US-Schauspielerin zeigte sich zum ersten Mal mit dem Briten und dessen zwei ältesten Kindern aus erster Ehe auf Fotos. Ant Antstead präsentierte die Bilder stolz auf seinem Instagram-Account.

Auf dem ersten Foto posieren Antstead und Zellweger mit den Kindern Amelie (19) und Archie (16) in eleganter Abendkleidung. Auf dem zweiten Bild grüßen die Vier mitten aus einem Partygetümmel.

"So hat es begonnen und so hat es geendet", schrieb Antstead dazu, garniert mit einem Tränenlach-Smiley. Die Fotos entstanden im Rahmen einer Feier bei der Motorsportveranstaltung Goodwood Festival of Speed.

Oscarpreisträgerin und Automoderator sind seit 2021 ein Paar

Renee Zellweger und der Moderator der Autoshow "Wheeler Dealers" (läuft in Deutschland als "Die Gebrauchtwagen-Profis") lernten sich im April 2021 kennen. Die zweifache Oscarpreisträgerin war zu Gast in seiner Sendung "Celebrity IOU Joyride", dabei funkte es.

Ant Anstead war von 2005 bis 2017 mit seiner ersten Frau Louise verheiratet, mit ihr hat er die Kinder Amelie und Archie. 2018 heiratete der ehemalige Automechaniker Moderatorin Christina Hall (40). Mit ihr bekam er 2019 Sohn Hudson. 2021 ließen sich die beiden scheiden.

Renee Zellweger war von 2002 bis 2005 mit dem Country-Sänger Kenny Chesney (55) verheiratet. Bis 2019 war sie mit Doyle Bramhall II (54) liiert.