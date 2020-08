US-Schauspieler Reni Santoni ist tot. Bekannt war er vor allem für seine Rollen in "Dirty Harry" und "Seinfeld". Er wurde 81 Jahre alt.

US-Schauspieler Reni Santoni (1939-2020) ist tot. Bereits am Samstag (1. August) starb er nach mehrmonatigem Aufenthalt in einem Hospiz in Los Angeles mit 81 Jahren eines natürlichen Todes. Das meldet das Magazin "People" unter Berufung auf Santonis Freundin, die Musikerin, Fernsehautorin und Produzentin Tracy Newman (geb. 1943).

Bekannt war Reni Santoni vor allem für seine Rolle des Inspector Chico Gonzalez in dem Neo-noir-Action-Thriller "Dirty Harry" (1971) mit Clint Eastwood (90) in der Titelrolle als Inspector Harry Callahan. Außerdem trat Santoni in vier Episoden der erfolgreichen US-Serie "Seinfeld" als Pizzabäcker Poppie auf.

In seiner Filmografie finden sich zudem Eddie Murphys "Doctor Dolittle" (1998), Sylvester Stallones "Cobra" (1986), Sean Penns "Bad Boys" (1983) und mehr. Zu Santonis letzten Filmauftritten gehörte eine Gastrolle in "Franklin & Bash" im Jahr 2012. Zuvor war er auch in Fernsehserien wie "Grey's Anatomy", "CSI", "Judging Amy" und "The Practice" zu sehen.

Laut "The Wrap" hinterlässt Reni Santoni einen Sohn.