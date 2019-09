Für Riccardo Simonetti (26) ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Bei einem Harry-Potter-Event in New York traf der deutsche Blogger und Buchautor US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker (54, "Sex and the City"). Den aufregenden Moment hielt er auf Instagram fest. "Ihr habt keine Ahnung, wie glücklich ich war, sie zu treffen", schrieb er zu einem Foto, das ihn grinsend in der Nähe der Schauspielerin zeigt. Sie sei "so nett" gewesen und ihr habe sein Outfit gefallen, erzählt er. Sarah Jessica Parker habe ihm geholfen, die Person zu werden, die er heute sei, erklärt Simonetti weiter.

Sein Blog sei von Carrie Bradshaws Kolumne inspiriert worden. Wegen ihr habe er dann auch angefangen, Bücher zu schreiben. Für ihn sei Carrie das beste Vorbild gewesen. Carrie Bradshaw, das ist Sarah Jessica Parkers Alter Ego in "Sex and the City". Und die Schauspielerin kommentierte seinen Post sogar. "Es war so schön, dich kennenzulernen", schrieb Parker etwa. "Vielen Dank für deine lieben und großzügigen Worte. Bis zum nächsten Mal."