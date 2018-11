Riccardo Simonetti (25) führt momentan ein Leben auf der Überholspur. Der Modeblogger hat Ende September 2018 sein erstes Buch veröffentlicht und scheint nun auch in den USA Fuß zu fassen. Für den Sender "E! Entertainment" reiste er nach Los Angeles und war bei den People's Choice Awards zu Gast. Dort traf er nicht nur zahlreiche Promis auf dem Red Carpet, sondern konnte tatsächlich auch ein Selfie mit Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") knipsen.

"Neue Freunde gefunden", schreibt Simonetti unter den Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem er und der Reality-TV-Star in die Kamera lächeln. Seine Fans fiebern mit ihrem Idol mit und können kaum glauben, was sie da sehen. "Hallo? Können wir mal durchatmen, bis 10 zählen und Revue passieren lassen, was du alles in ein paar Stunden erlebt hast?", schreibt ein begeisterter Follower und ein anderer fragt: "Oh mein Gott. Wie neidisch war sie auf deine Haare?"