Schauspieler Richard Gilliland ist tot. Der Mann von Emmy-Preisträgerin Jean Smart starb nach kurzer, schwerer Krankheit mit 71 Jahren.

Der US-Schauspieler Richard Gilliland ist im Alter von 71 Jahren überraschend verstorben. Wie seine Familie in einer Mitteilung verkündete, starb der "Criminal Minds"-Darsteller bereits in der vergangenen Woche nach kurzer, schwerer Krankheit. Gilliland war seit rund 34 Jahren mit seiner Kollegin, der dreifachen Emmy-Preisträgerin Jean Smart (69, "Fargo"), verheiratet und hinterlässt zwei gemeinsame Kinder.

Gilliland ist vor allem als Gast- und Nebenrollendarsteller in unzähligen Filmen und Serien in Erscheinung getreten. So spielte er unter anderem auch in "Die Straßen von San Francisco", "Mord ist ihr Hobby", "Desperate Housewives", "Dexter" oder "Matlock" mit. Insgesamt war Gilliland in mehr als 80 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.