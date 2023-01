Richard Lugner hat seine Begleitung für den diesjährigen Opernball bekannt gegeben: Die Hollywood-Ikone Jane Fonda wird dabei sein.

Große Hollywood-Prominenz beim diesjährigen Wiener Opernball. Wie zunächst das österreichische Portal "Puls24" meldete, wird die Schauspielerin Jane Fonda (85) an der Seite von Baulöwe Richard Lugner (90) beim "Ball der Bälle" am 16. Februar auftreten. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft in ihrem Leben", sagte Lugner laut der Seite über die Schauspielerin, Bürgerrechtlerin und Klimaaktivistin. Er werde sie fragen, ob sie mit ihm tanzen wolle. "Die Hälfte meiner Gäste wollte, die andere nicht", erklärt Lugner seine Erfolgschancen.

Lugner zeigte sich in der zitierten Pressekonferenz begeistert von Fonda, insbesondere von ihrer berühmten Nacktszene in "Barbarella" aus dem Jahr 1968. Zuletzt war die zweifache Oscarpreisträgerin in dem Netflix-Format "Grace & Frankie" zu sehen. Seit den frühen 90er-Jahren begleiten regelmäßig Stargäste den Bauunternehmer zum Wiener Opernball. Darunter auch schon Ivana Trump, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian oder Melanie Griffith.