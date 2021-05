Was läuft da zwischen Richard Lugner und Lydia Kelovitz? "Wir daten uns, sind aber noch kein Liebespaar", erklärt die Ex-"DSDS"-Kandidatin.

Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (88) und die Frauen - eine scheinbar unendliche Geschichte. Nun öffnet der 88-Jährige mit der ehemaligen "DSDS"-Kandidatin Lydia Kelovitz (29) offenbar ein neues Kapitel.

"Wir daten uns, sind aktuell aber noch kein Liebespaar", sagte die 29-jährige Österreicherin der "Bild"-Zeitung. Zuvor waren angeblich Fotos aufgetaucht, die beide händchenhaltend beim Spargelessen zeigen. "Ich bin jetzt erst mal die Neue im Zoo seiner Begleiterinnen", führte Kelovitz aus. "Ich habe mir den Kosenamen 'Wildsau' selber aussuchen können."

Von Mausi bis Spatzi

Lugner ist bekannt dafür, seinen wechselnden Damen-Begleitungen tierische Spitznamen zu verpassen. Den Auftakt machte Christina "Mausi" Lugner (55), mit der er seine vierte Ehe einging. Danach folgten Hasi, Käfer, Bambi, Katzi, Kolibri, Spatzi und Baby-Elefant.

Eigentlich wollte sich Kelovitz, die Anfang des Jahres in der Dschungelcamp-Ersatzshow um einen Platz in der neuen Staffel gekämpft hatte, Elefant nennen. "Aber den Kosenamen gab es ja schon. Vom Sternzeichen her bin ich Fische und dachte an Haifischi oder Walrosi. Aber weil ich oft so schweinische Gedanken habe, fand ich am Ende Wildsau perfekt."

Hang zu älteren Männern

Getroffen hätten sich die beiden in den vergangenen Jahren schön öfter auf diversen Veranstaltungen. Da sei der 88-Jährige aber immer vergeben gewesen. Der große Altersunterschied von 58 Jahren stört Kelovitz nicht. "Das ist von einem Psychologen so diagnostiziert worden, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin. Mir hat eine väterliche Rolle in meinem Leben gefehlt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt so auf ältere Männer stehe."