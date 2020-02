Die Posse um Richard "Mörtel" Lugners (87) Stargast beim diesjährigen Wiener Opernball hat ein vorläufiges Ende genommen. Wie österreichische Medien übereinstimmend berichten, ist die italienische Schauspielerin Ornella Muti (68) Lugners Begleitung. "Aus meiner Sicht ist das ein toller Gast", soll der 87-Jährige kommentiert haben.

Der österreichische Baulöwe wollte eigentlich schon am gestrigen Donnerstag, den 12. Februar, seinen Stargast auf einer Pressekonferenz vorstellen. Doch daraus wurde nach einem Telefonat direkt vor der Bekanntgabe kurzfristig nichts. Lugner ließ wissen, dass sich seine unbekannte Begleitung "übergangen" fühle und erst einmal "alle Unterlagen sehen" wolle, die bei der Pressekonferenz gezeigt werden sollten. Nach diesem peinlichen Vorfall habe die bis heute Unbekannte wieder abgesagt, so Lugner.

Schon Lindsey Vonn machte einen Rückzieher

Damit ist Muti schon Lugners dritte Wahl. Denn ursprünglich sollte ihn Ex-Skirennfahrerin Lindsey Vonn (35) zu dem Event in der Wiener Staatsoper am 20. Februar begleiten. Nur einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe ihres Auftritts sagte sie diesen jedoch via Twitter ab. Einen Grund nannte sie nicht.

Ornella Mutis Karriere

Ornella Muti gab 1970 in "Recht und Leidenschaft" ihr Filmdebüt. Große Bekanntheit erlangte sie in den 80er Jahren vor allem an der Seite von Adriano Celentano (82) in Filmen wie "Der gezähmte Widerspenstige" oder "Gib dem Affen Zucker". Muti war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Ihre älteste Tochter Naike arbeitet ebenfalls als Model und Schauspielerin. In der Bestsellerverfilmung "Der Graf von Monte Christo" (1998) mit Gérard Depardieu (71) spielte Muti dessen große Liebe Mercédès. Naike war in Rückblicken als die junge Mercédès zu sehen.