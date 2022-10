Seine verflossenen Damen waren fast alle gekommen, als ihr "Zoodirektor" Richard Lugner zur Party in der Hofburg lud. Lugner, der weit über die österreichischen Landesgrenzen dafür bekannt ist, seinen Frauen Tiernamen zu geben, feierte eine wilde Sause zu seinem 90. Geburtstag. Doch obwohl wahrscheinlich selten so viele Ex-Freundinnen und Ex-Frauen an einem Ort der Welt zusammen kommen, lief die Fete wohl harmonisch ab.

Zusammen mit dem Geburtstagskind posierten Momo, Wildsau, Käfer, Bambi, Kolibri, Bienchen, Zebra, Schmetterling und Goldfisch. Selbst auf der aufwändigen Geburtstagstorte des Baulöwen fanden sich seine Tierchen wieder. Natürlich war neben den Lugner-Ladies auch ein Teil der österreichischen Schickeria in der Hofburg anwesend, um das Urgestein der Wiener Society gebührend hochleben zu lassen.

Seine größten Wünsche zum 90. Geburtstag sind jedoch zwei, die man sich für Geld nicht kaufen kann: "Gesundheit und Liebe", so berichtet es das österreichische Newsportal "Heute.at". Insgesamt wurden für Pressevertreter aus dem In- und Ausland sogar 50 Plätze zum großen Fest im Saal freigehalten. Nach einer Laudatio des Gastgebers gab es bodenständige Hausmannskost mit Rind, Kartoffeln und Gemüse für die Gesellschaft.

Doch auch mit 90 Jahren sucht Richard Lugner, genannt "Mörtel" noch immer die eine ganz große Liebe: "Über 40 muss sie sein und auch Interesse an dem täglichen Geschäft in der Lugner City haben", so sagt er. Seine Ex-Frauen vermuten, dass der Grund für das fehlende Liebesglück des Bauunternehmers "An uns", liegt, so Lydia "Wildsau" Kelovitz. "Die muss ja mit uns allen zurechtkommen und das ist sicher nicht einfach", da ist sich die Blondine sicher. "Ja, natürlich sind meine Tierchen auch ein Problem", analysiert Lugner ebenfalls die Situation.

Quelle:Heute.at