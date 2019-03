"After Life FAQ: Die Strand-Szene wurde am 'Camber Sands' gefilmt. Der Hund ist in Wirklichkeit nicht meiner. Ja, es war wirklich jeden Tag so sonnig in England. Die Fischstäbchen waren vegan. Nein, ich trug nicht nur meine eigene Kleidung. Aber ich habe sie danach behalten."

Ricky Gervais (57, "The Office") teilte mit seinen Fans auf Twitter ein paar Fakten über seine neue Serie "After Life". Dazu postete er ein Selfie von sich und dem Serien-Hund Brandy. Unter seinem Tweet beantwortete er noch fleißig weitere Fragen: "Hast du wirklich Müsli mit Wasser und kaltem Gemüse-Curry gegessen?", wollte einer wissen - der Comedian bejahte. "Was für eine Rasse ist der Hund?", fragte ein anderer - "Deutscher Schäferhund", antwortete der Komiker. Die Serie dreht sich um Tony (Gervais), der nach dem Tod seiner Frau nichts mehr zu verlieren hat: Er lässt den gesamten Frust an seinem sozialen Umfeld aus. Zu sehen gibt es "After Life" bei Netflix.