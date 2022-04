Ricky Gervais war nach der Ohrfeige von Will Smith gegen Chris Rock selbst in den Twitter-Trends

Kurz nachdem Will Smith dem Comedian Chris Rock auf der Bühne der Oscars geohrfeigt hatte, trendete der Name eines anderen Comedians auf Twitter: Ricky Gervais. Denn eigentlich ist er der gefürchtetste Witzereißer.

Wenn Ricky Gervais auf der Bühne steht, müssen sich die Hollywood-Stars warm anziehen. Bei den Golden Globes 2020 nahm er sich so gut wie jeden vor, machte Witze über Leonardo DiCaprios junge Freundinnen, James Cordens Leistung in "Cats" oder auch Judi Dench.

Am Ende seiner Eröffnungsrede wies er die Stars an, ihre Dankesreden nicht so lange hinauszuzögern und nicht politisch zu werden, weil sie ohnehin keine Ahnung hätten, was im echten Leben geschehe.

Oscars: Ricky Gervais äußert sich zum Ohrfeigen-Skandal

Am Sonntag wurden in Los Angeles die Oscars verliehen. Ohne Ricky Gervais. Stattdessen stand unter anderem Chris Rock auf der Bühne, der einen Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smith machte und wenige Sekunden später von Will Smith ins Gesicht geschlagen wurde. Rock hatte zu Pinkett Smith gesagt, er freue sich auf den zweiten Teil von "G.I Jane" und bezog sich damit auf den kahlgeschorenen Kopf der Schauspielerin.

Im ersten "G.I Jane"-Teil rasierte sich Demi Moore die Haare ab. In der Vergangenheit sprach die Ehefrau von Will Smith oft darüber, dass sie unter kreisrundem Haarausfall leide.

Welchen Witz er gemacht hätte

Der Vorfall sorgte auch im Netz für Reaktionen und wilde Diskussionen und nicht wenige erinnerten sich an Gervais und seine fiesen Sprüche. Während einer seiner Comedy-Shows in London nahm der Brite jetzt Bezug zum Oscar-Skandal. "Die Leute fragten sich: 'Was wäre passiert, wenn Ricky Gervais das [die Oscarverleihung] gemacht hätte?'", sagte er und lieferte die Antwort gleich mit: "Nun, nichts, denn ich hätte keinen Witz über die Haare seiner Frau gemacht. Ich hätte einen Witz über ihren Freund gemacht", erklärte Gervais.

Die mutmaßlich offene Ehe der Smiths ist bereits seit Jahren Gesprächsthema in Hollywood und den Klatschspalten. Vor zwei Jahren kam heraus, dass Jada Pinkett Smith mit dem Musiker August Alsina zusammen war. In ihrer "Red Table Talkshow" gab Pinkett Smith zu, dass sie und Will Smith damals getrennt gewesen seien.

Verwendete Quellen: "Independent" / "Vulture"

