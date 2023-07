Ricky Martin (l.) und Jwan Yosef auf einem Event in Los Angeles.

Ricky Martin und Jwan Yosef wollen sich scheiden lassen. Sie haben sich entschieden, ihre "Ehe mit Liebe, Respekt und Würde" zu beenden.

Nach fast sechs gemeinsamen Ehejahren werden der puerto-ricanische Sänger Ricky Martin (51) und sein Partner, der Künstler Jwan Yosef (38), getrennte Wege gehen. Das haben die beiden in einem gemeinsamen Statement dem US-Magazin "People" bestätigt.

Martin und Yosef möchten Kinder gemeinsam erziehen

"Wir haben entschieden, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde für unsere Kinder zu beenden und das zu ehren, was wir als Paar all diese wundervollen Jahre erlebt haben", heißt es in der Mitteilung. Der größte Wunsch der Partner sei es nun, weiterhin "eine gesunde Familiendynamik und eine Beziehung zu pflegen, die auf Frieden und Freundschaft konzentriert ist, um mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder fortzufahren sowie den Respekt und die Liebe, die wir füreinander haben, zu erhalten".

Martin und Yosef hatten sich Ende 2015 kennengelernt. Offiziell wurden sie 2016 ein Paar, gaben wenig später ihr Red-Carpet-Debüt und verkündeten auch ihre Verlobung. Anfang 2018 bestätigte der Sänger dann, dass die beiden heimlich geheiratet hatten. Sie haben zwei gemeinsame Kinder - ihre 2018 geborene Tochter Lucia und Sohn Renn, der 2019 zur Welt gekommen ist. Martin hat zudem die 2008 geborenen Zwillingssöhne Matteo und Valentino.

2021 hatte Martin noch über weitere Kinder mit Yosef gesprochen. "Ja, wir wollen mehr", hatte er dem Magazin erklärt. Der Sänger erinnere sich gerne an die Sonntage im Hause seiner Großeltern zurück, die ihre 34 Enkelkinder um sich geschart hatten. "Ich sagte immer: Eines Tages möchte ich die Tür zu meinem Haus öffnen und viele Kinder sehen, die auf mich zu rennen und sagen 'Papa, Papa, Papa!' Das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe."