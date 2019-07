Seit fast 15 Jahren ist Popstar Rihanna ("Umbrella", "Don't Stop the Music") schon im Showgeschäft erfolgreich. Die in Barbados geborene Sängerin feierte ihren ersten Charthit, da war sie noch nicht volljährig. Seither hat die Künstlerin in vielen Ländern Nummer-1-Hits gelandet, hat mehrere Welttourneen absolviert und unzählige Preise erhalten. Keine Frage: Obwohl sie erst 31 Jahre alt ist, hat sie so ziemlich alles gesehen. Was sollte diese Frau also noch schocken?

Die Antwort ist: ein harmloses Instagram-Foto. Das hat bei der Popsängerin eine mittelschwere Erschütterung ausgelöst. Zusehen ist ein Kind, die siebenjährige Ala'a Skyy. Was das Bild in den Augen des Weltstars so schockierend macht: Das Mädchen sieht aus wie eine Mini-Version von Rihanna. Die Haare, die Augen, der Gesichtsausdruck – man könnte den Eindruck bekommen, RiRi habe ihr Fotoalbum ausgepackt und alte Kinderfotos hochgeladen.

Entsprechend entsetzt reagierte Rihanna: "Mir wäre fast das Handy aus der Hand gefallen", schrieb die 31-Jährige auf Instagram - und teilte das Foto. Und fragte: "How?" - "Wie kann das sein?"

Rihanna verschafft dem Mädchen Aufmerksamkeit

Eine Verwandtschaftsbeziehung besteht nicht zwischen der Popsängerin und dem sieben Jahre alten Mädchen, das laut Angaben auf ihrem Instagram-Profil als Kindermodel arbeitet und zudem schauspielert. Damit wäre Ala'a Skyy Kollegin von Rihanna, die bereits in Filmen wie "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten" von Luc Besson sowie der Gangsterkomödie "Ocean's 8" mitgewirkt hat.

Ob die kleine Ala'a auch mal so berühmt wird wie Rihanna? Zumindest hat ihr die Geschichte einen großen Aufmerksamkeitsschub verpasst. So stieg die Zahl ihrer Follower unmittelbar nach Rihannas Posting rasant an. Schon jetzt sind es mehr als 100.000 (Stand: 17 Uhr). Tendenz: rasant steigend.

Was aus Ala'a später einmal wird, kann niemand vorhersagen. Aber eines steht jetzt schon fest: Das Mädchen ist mit sieben Jahren deutlich berühmter als Rihanna im gleichen Alter.

