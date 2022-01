Baby-News bei Megastar Rihanna: Die US-Musikerin und ihr Partner A$AP Rocky erwarten zum ersten Mal Nachwuchs.

Baby-News bei Rihanna (33): Die US-Sängerin ist zum ersten Mal schwanger. Zahlreiche Paparazzi-Fotos, die unter anderem dem "People"-Magazin vorliegen, zeigen sie gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (33) bei einem Spaziergang in New York City. Rihanna trägt eine zerrissene Wide-Leg-Jeans sowie einen neonpinken Daunenmantel, den sie lediglich am Dekolleté zugeknöpft hat. Selbstbewusst gibt sie dabei den Blick auf ihren deutlichen Babybauch frei.

Der Rapper und die Designerin halten zudem Händchen und blicken sich strahlend in die Augen. Die beiden machten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich. Bei der Met Gala Mitte September 2021 in New York gaben Rihanna und A$AP Rocky schließlich ihr Red-Carpet-Debüt.

Langersehnter Kinderwunsch

Rihanna erklärte bereits im März 2020 im Interview mit der britischen "Vogue", dass sie in den nächsten Jahren Kinder haben wolle - im Notfall auch ohne Vater an ihrer Seite. Dabei wurde sie auch konkret: Drei bis vier Sprösslinge sollen es werden.