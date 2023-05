Neuer Meilenstein für Rihanna: Die Sängerin ist nun die Frau mit den meisten Followern auf Twitter. Damit hat sie Katy Perry entthront.

Bisher könnte das Jahr für US-Star Rihanna (35) kaum besser laufen. Auftritte beim Super Bowl und bei den Oscars, ihre zweite Schwangerschaft und nun auch noch dieser Erfolg: Die Sängerin ist jetzt die Frau mit den meisten Followern auf Twitter (Stand: 01.05.2023).

Mehr als 108,3 Millionen Menschen verfolgen inzwischen die Tweets der berühmten Sängerin. Rihanna hat damit ihre Kollegin Katy Perry (38) mit ihren 108,1 Millionen Anhängern offiziell überholt, die jenen Titel bis zuletzt innehatte.

Wie sieht es nach der Krönung von Charles aus?

Am kommenden Wochenende könnte das allerdings schon wieder anders aussehen, denn Katy Perry könnte viele weitere Follower aus Großbritannien dazu bekommen. Die US-Sängerin wird am 7. Mai beim Krönungskonzert von König Charles III. (74) auftreten, das, wie die Zeremonie am Tag zuvor, im Fernsehen übertragen wird.

Hinter Perry platziert sich außerdem Taylor Swift (33) mit aktuell 92,6 Millionen Abonnenten. Drei Plätze weiter ist Lady Gaga (37) mit 84,6 Millionen Fans gelistet.