Rihanna ist erneut schwanger! Die Sängerin ließ quasi live auf der Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow die Baby-News platzen.

Was für eine faustdicke Überraschung zur diesjährigen Super-Bowl Halbzeitshow! Der Superstar Rihanna (34) ließ quasi live auf der Bühne des State Farm Stadiums in Glendale die Bombe platzen und präsentierte dort stolz seinen Babybauch. Ein Sprecher der Sängerin bestätigte kurz nach dem Auftritt beim Finale der US-amerikanischen Footballprofiliga NFL unter anderem dem "People"-Magazin: Rihanna erwartet tatsächlich mit Partner A$AP Rocky (34) ihr zweites Kind. Ihr erster gemeinsamer Sohn kam im Mai 2022 zur Welt.

Nach rund sechsjähriger Pause meldete sich Rihanna in der Nacht von Sonntag auf Montag bei der Super-Bowl-Halbzeitshow mit einem Live-Auftritt zurück und überzeugte dabei nicht nur die Gäste im Stadion, sondern auch Millionen Zuschauer an den TV-Geräten. Für ihren Auftritt schlüpfte sie in einen knallroten Overall und glitt zunächst auf einem schwebenden Glasboden ins Stadion. Während der 13-minütigen Show gab Rihanna ein Medley aus ihren erfolgreichsten Hits zum Best. Los ging es mit Songs wie "Better Have My Money", "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)" und "We Found Love". Natürlich performte sie im Laufe ihrer Darbietung auch ihre größten Hits "Umbrella" und "Diamonds".

Rihanna ohne Jay-Z: Sängerin blieb beim Super Bowl alleine auf der Bühne

Vor der Show wurde viel über mögliche Gaststars von Rihanna spekuliert. Unter anderem fiel immer wieder der Name des Rappers Jay-Z (53), dem die Sängerin in ihrer langen Karriere viel zu verdanken hat. Doch am Ende entschied sich Rihanna, ihre Show ohne Gäste durchzuziehen: Sie blieb mit ihren Tänzerinnen und Tänzern alleine.

Football wurde im Übrigen auch noch gespielt: Am Ende setzten sich die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles mit 38 zu 35 durch, was in Anbetracht der Baby-News und der spektakulären Rihanna-Show fast schon zur kompletten Nebensache wurde.