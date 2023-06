Rihanna gibt Chefposten bei eigenem Unterwäschelabel ab

Rihanna macht mit Savage X Fenty seit Jahren Umsätze in Millionenhöhe

Rihanna will ihr Unterwäschelabel Savage X Fenty nicht mehr selbst leiten. Der Superstar tritt als CEO zurück und hat auch schon eine Nachfolgerin gefunden.

Superstar Rihanna wird als CEO (Chief Executive Officer) ihres Unterwäschelabels Savage X Fenty zurücktreten. Das berichtet das US-Magazin "Vogue Business". Stattdessen wird künftig Hillary Super, ehemalige CEO der US-Einzelhandelsgruppe Anthropologie, diesen Posten innehaben. Die Änderung soll bereits ab dem 26. Juni 2023 in Kraft treten.

"Ich bin so dankbar und freue mich, Hillary Super als unsere neue CEO begrüßen zu dürfen. Sie ist eine starke Führungskraft und konzentriert sich darauf, das Unternehmen auf ein noch höheres Niveau zu bringen", erklärt Rihanna in einem Statement. Die 35-jährige US-Sängerin, die derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, werde künftig aber noch eine leitende Position als Executive Chair in dem Unternehmen inne haben, hieß es weiter.

Rihanna könnte mehr Zeit für die Familie wollen

Konkrete Beweggründe für Rihannas Rücktritt werden nicht genannt. Möglicherweise möchte die Musikerin mehr Zeit für ihre Familie einräumen. Mit ihrem Partner, Rapper ASAP Rocky (34), bekam sie im Mai 2022 das erste Kind. Ihre erneute Schwangerschaft verkündete sie während ihres Auftritts beim Super Bowl 2023.

Rihanna hat ihr Dessouslabel im Jahr 2017 ins Leben gerufen, kurz nach der Gründung ihrer Kosmetikmarke Fenty Beauty. Mit beiden Unternehmen macht die Sängerin seither Jahr für Jahr Umsätze in Millionenhöhe. Rihannas Vermögen wird derzeit auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.

