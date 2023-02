von Gernot Kramper In 13 Minuten begeisterte Rihanna ihre Fans mit einem unglaublichen Auftritt. Doch die größte Aufmerksamkeit galt nicht ihren Hits, sondern ihrem Bauch. Rihanna und der Rapper A$AP Rocky erwarten ihr zweites Kind.

Große Enthüllung beim Super-Bowl: Schon in den ersten Momenten des Auftritts berührte Rihanna ihren Bauch, öffnete den Jumpsuit und zeigte stolz ihren Baby-Bauch. Die Fans waren überrascht und konnten es kaum glauben. Die Show hatte einen "Überraschungsgast" – auch wenn Rihanna neben sich keine weiteren Stars auf die Bühne holte.

Nach fünf Jahren Bühnen-Abstinenz legte die schwangere Rihanna einen fulminanten Auftritt mit einer ganzen Armee von Tänzern hin. Rihanna war ganz in Rot gekleidet, die Tänzer in Weiß. Fast obligatorisch war die Eigen-Reklame für ihre Make-up-Marke Fenty. Während sie ihre Hits "B**** Better Have My Money", "Run This Town" und auch "Umbrella" aufführte, präsentierte sie mehrmals ihren Bauch. Sofort kam es in den sozialen Medien zu Spekulationen, ob sie ein zweites Kind erwarte.

Kurz darauf wurde die neue Schwangerschaft offiziell bestätigt. Die Grammy-Gewinnerin und ihr Lebensgefährte, der Rapper A$AP Rocky, hatten im Mai 2022 kam ihr erstes Kind bekommen.

Rückkehr nach fünf Jahren

Es war zu erwarten, dass Rihanna als Mutter nicht kürzer treten würde. Bei ihrer ersten Schwangerschaft sagte Rihanna der "Vogue": "Als ich herausfand, dass ich schwanger war, dachte ich mir: 'Ich werde auf keinen Fall in einem Gang für Umstandsmode einkaufen gehen'. Tut mir leid – es macht einfach zu viel Spaß, sich in Schale zu werfen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Teil verschwindet, nur weil sich mein Körper verändert."

In dem 13 Minuten dauernden Auftritt erneuerte sie ihren Status als musikalische Königin. Anfang der Woche gab Rihanna bekannt, dass sie 39 Songs in die wenigen Minuten packen werde. "Wir versuchen, 17 Jahre Arbeit in 13 Minuten zu packen, das ist schwierig. Einige Songs mussten wir auslassen, und das wird in Ordnung sein, aber ich denke, wir haben ziemlich gute Arbeit geleistet, um es einzugrenzen", sagte sie auf einer Pressekonferenz.

Rihanna Sie ist der erste Weltstar aus Barbados: Obwohl sie gerade erst 30 geworden ist, füllt die Liste ihrer Auszeichnungen bereits ein ganzes Buch: Rihanna hat in ihrer mehr als zehn Jahre dauernden Karriere unzählige Grammys, American Music Awards, MTV Awards und andere Preise gewonnen. Dazu bekam sie für ihre Songs und Alben hunderte von Silbernen, Goldenen und Platin Schallplatten verliehen. Inzwischen ist sie auch erfolgreiche Modeschöpferin und wirkt als Schauspielerin in Filmen und Serien mit. Ende Januar dieses Jahres trat sie bei der Grammy-Verleihung auf.

Rihanna schlug den Auftritt mehrfach aus

Als sie ihren Auftritt beim Super-Bowl bekannt gab, drehte sich auf ihrer Pressekonferenz alles um ihr erstes Kind. Sie sagte: "Ich dachte: 'Bist du sicher? Drei Monate nach der Geburt. Sollte ich jetzt so wichtige Entscheidungen treffen? Ich könnte das bereuen'." "Wenn du Mutter wirst, passiert einfach etwas, bei dem du das Gefühl hast, du könntest es mit der Welt aufnehmen – du kannst alles tun. Und der Super Bowl ist eine der größten Bühnen der Welt, so beängstigend das auch war … die Herausforderung von allem hat etwas Berauschendes."

Rihanna stand schon länger auf der Wunschliste der Super Bowl- Show, die Angebote in den Jahren 2018 und 2019 hatte sie aus Solidarität mit dem San Francisco 49ers-Quarterback Colin Kaepernick abgelehnt. Dessen Karriere wurde praktisch beendet, nachdem er während der Nationalhymne aus Protest gegen Rassenungerechtigkeit und Polizeibrutalität gekniet hatte.

Quellen: Variety, Rolling Stone