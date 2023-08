Rihanna ist zum zweiten Mal Mutter geworden – wieder ein Junge

Rihanna soll Anfang August ihr zweites Kind zur Welt gebracht haben. Erneut sollen sie und A$AP Rocky Eltern eines kleinen Jungen geworden sein. Im Mai 2022 bekam sie ihr erstes Baby.

Popstar Rihanna hat einem Medienbericht zufolge einen Jungen zur Welt gebracht. Das US-Promi-Portal "TMZ" berichtete am Montag, die Sängerin und Beauty-Unternehmerin sei bereits Anfang des Monats zum zweiten Mal Mutter geworden. "TMZ" berichtete unter Berufung auf gut informierte Quellen, das zweite Kind mit Rapper A$AP Rocky sei am 3. August in Los Angeles geboren worden.

"Wir wissen den Namen des Kindes noch nicht, aber wir wissen, dass er mit 'R' beginnt und es ein Junge ist", meldete "TMZ" weiter. Ihr erstgeborener Sohn heißt RZA Athelston Mayers.

Sängerin Rihanna ist nun zweifache Mutter

Im Mai vergangenen Jahres hatte Rihanna ihr erstes Kind, ebenfalls einen Jungen, zur Welt gebracht. Ihre zweite Schwangerschaft hatte sie beim diesjährigen Super Bowl im US-Bundesstaat Arizona wortlos verkündet, indem sie einem Millionenpublikum ihren Babybauch zeigte.

Die auf Barbados geborene Robyn Rihanna Fenty hatte seit der Veröffentlichung ihres Albums "Anti" Anfang 2016 eine musikalische Pause eingelegt. Inzwischen Milliardärin, widmete sie sich stattdessen ihren erfolgreichen Kosmetik-, Unterwäsche- und Modemarken. Seit ihrem letzten Album trat Rihanna gelegentlich auf und nahm kürzlich Musik für den Soundtrack von "Black Panther: Wakanda Forever" auf.