Sehen Sie im Video: Popstar Rihanna präsentiert erotische Dessous-Show – mit vielen bekannten Stars.









Popstar Rihanna versteht Mode als Unterhaltung. Kürzlich präsentierte sie ihre eigene Dessous-Kollektion in einem opulenten stargespickten Mega-Event.

Die Schau hat sich so sehr weiterentwickelt seit der ersten Modenschau 2018.

„Wir werden dieses Mal ein unglaubliches Maß an Inklusion erreichen. Und wir wollen, dass sich die Leute richtig gut unterhalten in diesen wilden Zeiten. “ Die Bilder von Rihannas Modenschau erinnern eher an ein Konzert oder an eine Tanzperformance als an eine klassische Laufsteg-Schau. Erotik darf bei Rihanna aber auch nicht fehlen.

Unterwäsche-Modenschauen galten seit den Skandalen um Victoria’s Secret als erledigt. Doch Rihanna verfolgt ein ganz anderes Konzept als einfach die immer gleichen schlanken Models zu buchen.

Die in Haiti geborene Sängerin, Produzentin und Designerin setzt für die Präsentation ihrer Kollektion Savage X Fenty auf eine Bühnenshow voller Popstars und Berühmtheiten. Da geben sich farbige und weiße, dünne und dicke Models, Unbekannte und Stars die Klinke in die Hand.

Mit dabei sind auch Paris Hilton und Willow Smith, die Tochter von Will und Jada Pinkett-Smith.

„Wenn ich alles das, was sie designed hat und diese wunderschöne Produktion sehe, inspiriert mich das und gibt mir das Gefühl von Wertigkeit, dass ich ein Teil davon sein kann.“

Die Schau wurde nicht nur während der Fashion Week in New York gezeigt, der knapp einstündige Dokumentarfilm des aufsehenerregenden Events ist auf Amazon Prime als Stream verfügbar.

