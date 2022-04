Vor wenigen Tagen wurde Rihanna noch für ihr "Vogue"-Cover gefeiert, nur Stunden später wurde sie zur schwangeren Gehörnten und ihr Freund, Musiker Asap Rocky, zum Buhmann. Grund waren Fremdgeh-Gerüchte, die sich als falsch herausstellten.

Manchmal braucht es nur eine kurze Meldung, um das Fass ins Rollen zu bringen. Am Donnerstag sorgte ein Tweet für Aufsehen, in dem Fashion-Blogger Louis Pisano behauptete, Rihanna hätte ihren Freund Asap Rocky vor die Tür gesetzt, weil er sie mit Schuhdesignerin Amina Muaddi betrogen hatte. Es dauerte nicht lange, da trendete der Name der Sängerin auf dem Kurznachrichtendienst. Was für eine traurige Entwicklung, dachten Fans, hatte sich Rihanna doch gerade erst hochschwanger auf dem Cover der "Vogue" gezeigt.

Gerüchte um Rihanna und Asap Rocky

Der erste Schritt für viele Fans war, das Profil der besagten angeblichen Affäre aufzusuchen. Was sie da sahen, sollte die Empörung nur noch verstärken. Nur einen Tag zuvor hatte Muaddi ausgerechnet ein Foto der Musikerin und Unternehmerin mit Babybauch gepostet. Nach und nach trudelten erste Hass-Kommentare ein, in der die Designerin beschuldigt wurde, eine Familie zerstört zu haben.

Die zwei Sündenböcke – Asap und Muaddi – waren schnell gefunden. Aber was war wirklich dran an dem Gerücht, das so schnell Fahrt aufnahm? Gar nichts. Nachdem Insider schon die ersten Dementi an Magazine rausgegeben hatten, sah sich auch Muaddi gezwungen, Stellung zu beziehen. "Ich habe immer geglaubt, dass eine unbegründete Lüge, die in den sozialen Medien verbreitet wird, keine Reaktion oder Klarstellung verdient, vor allem wenn sie so abscheulich ist", schrieb sie auf Instagram. "Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass dieser gefälschte Klatsch – der in böser Absicht verbreitet wurde – nicht ernst genommen werden würde. In den letzten 24 Stunden wurde ich jedoch daran erinnert, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich so schnell zu Themen äußert, ohne Rücksicht auf Fakten zu nehmen, und dass nichts tabu ist", erläuterte sie.

Blogger entschuldigt sich

Mittlerweile hat sich auch Pisano zu Wort gemeldet und sich für das Drama entschuldigt. "Gestern Abend habe ich die dumme Entscheidung getroffen, einige Informationen zu twittern, die ich erhalten hatte", twitterte Pisano am Freitag. "Ich werde nicht über Quellen sprechen, (...) denn letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Tweet zu verfassen, auf Senden zu drücken und ihn mit meinem Namen zu veröffentlichen", erklärte Pisano.

"Ich möchte mich in aller Form bei allen Parteien entschuldigen, die mit meinen Handlungen und meinen rücksichtslosen Tweets zu tun hatten. Ich habe keine Entschuldigung dafür, ich war viel zu sehr in das Twitter-Drama verwickelt und habe mich unglücklicherweise dazu verleiten lassen, als Marke unordentlich zu arbeiten, was etwas ist, von dem ich mich in Zukunft entfernen werde", so Pisano.

Rihanna und Asap Rocky dürften als Weltstars an unbegründete Gerüchte gewöhnt sein. Und doch könnte der Fall als mahnendes Beispiel dafür dienen, wie schnell Fake News auf Social Media die Runde machen.