Mit ihrem Super Bowl-Auftritt zog Rihanna alle Blicke auf sich, jetzt liefert sie den nächsten Hingucker: In der Vogue posiert sie als Glamour-Mama mit Baby und Mann.

Seit Rihannas Super Bowl-Auftritt am Wochenende wissen wir, dass der Superstar wieder schwanger ist. Nun präsentiert sich die Sängerin als glückliche Glamour-Mama mit ihrem ersten Kind in der britischen Vogue.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Rihanna Fotos vom Shooting mit ihrem neun Monate alten Sohn. "My perfect baby!!!" kommentiert Rihanna eine Nahaufnahme ihres Erstgeborenen, der im Laufe des Jahres großer Bruder werden wird.

Auf weiteren Fotos sieht man Mama und Sohn gemeinsam auf einem Bett, das mit glänzend rotem Stoff bezogen ist. "Wie verrückt, dass meine beiden Babys auf diesen Fotos sind und Mommy nichts davon wusste", schreibt Rihanna, die zum Zeitpunkt des Shootings offenbar noch keine Ahnung von ihrer erneuten Schwangerschaft hatte.

Rihanna, Asap Rocky und der Sohn auf dem Vogue-Cover

Auf dem Vogue-Cover findet neben Rihanna und ihrem Sohn auch ihr Mann, der Rapper Asap Rocky, Platz. Er hält das gemeinsame erste Kind, dessen Namen die Beiden bisher nicht verraten haben, auf dem Arm.

In der März-Ausgabe der Zeitschrift spricht Rihanna über ihre Mutterrolle und die Beziehung zu dem 34-Jährigen. "Wir sind beste Freunde mit Baby", sagt Rihanna. "Wir müssen auf einer Wellenlänge sein, aber das war in unserer Beziehung schon immer so. Alles ändert sich, wenn man ein Baby bekommt, aber ich würde nicht sagen, dass es etwas anderes bewirkt hat als uns näher zu bringen."

Am Sonntag war Rihanna bei der Halbzeitshow des Super Bowl aufgetreten und hat damit die Schlagzeilen bestimmt, der Sieg der Kansas City Chiefs geriet dabei fast in den Hintergrund. Ihr Kostüm offenbarte einen Babybauch, die Familie wird im Laufe des Jahres auf vier Köpfe anwachsen. Eine Sprecherin Rihannas bestätigte nach dem Finale des Super Bowls die Schwangerschaft.