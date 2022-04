Rihanna ziert hochschwanger die Mai-Ausgabe der "Vogue". Im Interview spricht sie über ihre Schwangerschaft und die Beziehung zu A$AP Rocky.

Sängerin Rihanna gehört zu den wenigen Stars, die ihre Schwangerschaft nicht verstecken. Ob auf den roten Teppichen, im Alltag oder nun auf dem Cover der "Vogue": Die 34-Jährige präsentiert stolz ihren Babybauch. Rihanna ziert die Mai-Ausgabe des Magazins in einem enganliegenden, roten, spitzenbesetzten Bodysuit und präsentiert damit einen sexy Look. "Mein Körper leistet im Moment Unglaubliches und dafür werde ich mich nicht schämen", sagt sie im Interview mit der "Vogue". "Diese Zeit sollte sich wie eine Feier anfühlen. Denn warum sollte man seine Schwangerschaft verstecken?"

Als Rihanna von ihrer Schwangerschaft erfahren habe, beschloss sie, "auf keinen Fall Umstandsmode einzukaufen". Der Grund: Es mache "einfach zu viel Spaß, sich schick zu machen". Dies lasse sie sich nicht wegnehmen, "nur weil sich mein Körper verändert", so die Sängerin. Zuletzt zeigte sich die 34-Jährige etwa häufig in bauchfreien Looks und setzte so ihre Babykugel in Szene. Rihanna will damit ein Vorbild für andere werdende Mütter sein: "Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, neu zu definieren, was für schwangere Frauen als 'anständig' gilt", erklärt sie.

Wo wird Rihannas Kind aufwachsen?

Bei der Fashion-Queen könnte man davon ausgehen, dass sie auch ihr Baby modetechnisch schon komplett ausgestattet hat. Doch Fehlanzeige: "Ich bin mit allem so im Rückstand", gibt Rihanna zu. "Ich habe noch gar nichts gekauft." Was sie jedoch bereits weiß: Wenn das Baby da ist, will sie stillen. "Ich bete, dass mein Körper es mir erlaubt", hofft die 34-Jährige. Am meisten Angst mache ihr nach der Geburt eine mögliche postpartale Depression: "Werde ich die Kontrolle über meine Gefühle verlieren? Das sind die Geschichten, die ich von anderen Frauen höre und die mir Angst machen."

Wo ihr Kind aufwachsen wird, sei "schwer zu sagen". Rihannas Traumort sei "zu Hause auf Barbados". "Aber realistisch betrachtet, wird das wohl nicht gehen", erklärt die Sängerin, die in Saint Michael auf Barbados geboren ist.

30. Geburtstag Sexy, erfolgreich und gerade 30: Die Erfolgsgeschichte der Rihanna 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Rihanna Sie ist der erste Weltstar aus Barbados: Obwohl sie gerade erst 30 geworden ist, füllt die Liste ihrer Auszeichnungen bereits ein ganzes Buch: Rihanna hat in ihrer mehr als zehn Jahre dauernden Karriere unzählige Grammys, American Music Awards, MTV Awards und andere Preise gewonnen. Dazu bekam sie für ihre Songs und Alben hunderte von Silbernen, Goldenen und Platin Schallplatten verliehen. Inzwischen ist sie auch erfolgreiche Modeschöpferin und wirkt als Schauspielerin in Filmen und Serien mit. Ende Januar dieses Jahres trat sie bei der Grammy-Verleihung auf. Mehr

Rihanna schwärmt von A$AP Rocky

Rihanna schwärmt im Interview nicht nur von ihrer Schwangerschaft, sondern auch von ihrem Partner A$AP Rocky. In der Corona-Zeit sei er zu ihrer "Familie" geworden. "Ich liebe die einfachen Dinge, aber auch die großen Abenteuer", erzählt sie über die Beziehung. "Ich habe einfach das Gefühl, dass ich jeden Teil des Lebens an seiner Seite meistern kann." Am meisten liebe sie, wie transparent die beiden über alles sprechen können: "Wie wir uns fühlen, was unsere Ziele sind, was unsere Ängste und Unsicherheiten sind. Die Verletzlichkeit, sagen zu können, was man füreinander empfindet."

Anfang Februar 2021 bestätigte Rihanna ihre Schwangerschaft. Die Sängerin und Rapper A$AP Rocky sind seit Ende 2020 ein Paar.