Riley Keough mit ihrer Mutter Lisa Marie Presley, die am 12. Januar im Alter von 54 Jahren gestorben ist.

Schauspielerin Riley Keough erinnert mit bewegenden Worten an ihre verstorbene Mutter Lisa Marie Presley.

Es sind emotionale Worte einer trauernden Tochter. Schauspielerin Riley Keough (33) hat anlässlich des Muttertags auf Instagram an ihre verstorbene Mutter Lisa Marie Presley erinnert.

Die 33-Jährige postete ein Foto, dass Presley als junge Frau mit der neugeborenen Riley im Arm zeigt. Daneben sitzt Ex-Mann Danny Keough (58). Das Paar blickt mit strahlenden Augen in die Kamera. "Ich habe Glück, dass ich die beste und am tiefsten liebende Mama hatte, die ich mir hätte wünschen können", schreibt Riley Keough zu dem Foto.

"Sie ist bei dir und deinem Baby heute"

Der Post erhielt über 230.000 Likes und rund 2.780 Kommentare in den ersten 17 Stunden. Fans und auch Freunde nehmen Anteil und schreiben tröstende Kommentare. Schauspielerin Rosanna Arquette (63) kommentiert: "Ich sende dir alles Liebe, Riley. Sie ist bei dir und deinem Baby und deinen Schwestern heute. Gott segne euch." Lindsay Lohan (34) postete Herz-Emojis.

Lisa Marie Presley, Tochter der Schauspielerin Priscilla Presley (77) und des "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley (1935-1977), war am 12. Januar dieses Jahres überraschend im Alter von 54 Jahren an Herzstillstand gestorben. Riley Keough hatte sie kurz zuvor zur Großmutter gemacht: Im vergangenen Jahr wurde sie Mutter einer Tochter. Den Namen und das Geburtsdatum des Babys gab sie bisher nicht bekannt.

Neben Riley bekam Lisa Marie Presley noch die Zwillinge Finley und Harper Lockwood (14). Ihr Sohn Benjamin Keough nahm sich 2020 mit 27 Jahren das Leben.