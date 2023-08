Nach dem Tod von Elvis Presleys Tochter Lisa Marie brach in der Familie ein Streit um das Erbe aus. Besonders zwischen Riley Keough Keough und Priscilla Presley kam es zu Konflikten – mittlerweile sind die geklärt.

Wenn es ums Geld geht, kommt es selbst in den harmonischsten Familien oft zum Streit. So auch beim Presley-Clan. Als Lisa Marie Presley, Tochter des legendären Elvis, im Januar starb, vererbte sie alles ihrer ältesten Tochter Riley Keough. Doch Keoughs Großmutter Priscilla Presley hatte damit ein Problem.

Riley Keough äußert sich zum Streit mit Priscilla Presley

Die 78-Jährige focht das aktualisierte Testament ihrer Tochter von 2016, in dem sie als Erbin von Graceland entfernt wurde, zunächst an – und es kam zum Streit. Vergangene Woche wurde der letzte Wille Lisa Maries vom Los Angeles Superior Court bestätigt. Und auch der Konflikt zwischen Enkelin und Großmutter scheint beigelegt, wie Riley Keough jetzt zum ersten Mal selbst erklärt.

"Es gab etwas Aufruhr, aber jetzt wird alles so sein, wie es war", erklärt sie im Gespräch mit der Zeitschrift "Vanity Fair". "Alles, was in der Presse etwas anderes suggeriert, macht mich traurig, denn letzten Endes will [Priscilla] nur Graceland, die Presley-Familie und das Erbe lieben und beschützen", sagt die Schauspielerin. Als Verwalterin des Nachlasses ist Keough zukünftig auch für die Erhaltung von Elvis' Anwesen Graceland zuständig.

Tochter von Elvis Presley Lisa Marie Presley: Ein Leben voller Höhen und dramatischer Tiefen 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Die Love-Story von Lisa Marie Presleys Eltern machte weltweit Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater war in Deutschland stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der damals 14-Jährigen mit dem "Love Me Tender"-Star Elvis Presley. Priscilla musste erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie im Mai 1967 in Las Vegas heirateten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Sechs Jahre lang waren der "King of Rock'n'Roll" und Priscilla verheiratet. Am Ende zog sie wegen seiner Tablettensucht die Reißleine. Es folgte die Scheidung und 1977 der Tod von Elvis Presley. Als er vor ihren Augen zusammensank, soll Lisa Marie gesagt haben: "Mein Papa ist tot." Priscilla Presley heiratete in ihrem Leben kein zweites Mal. Mehr

Kompromiss gefunden

Grund für den Streit, so stellt es die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin dar, war auch der Schockzustand nach dem überraschenden Tod von Lisa Marie Presley. "Alles fühlte sich an, als wäre der Teppich herausgerissen worden und der Boden unter uns weggeschmolzen", so Keough. "Alle waren ein wenig in Panik, wie es weitergehen sollte, und es dauerte eine Minute, bis wir die Details der Situation verstanden, denn es ist kompliziert." Kompliziert sei es auch, weil zum normalen Familienleben im Falle der Presley-Nachkommen eben auch eine entscheidende "geschäftliche Seite" gehöre.

Erst im Juni dieses Jahres hieß es schließlich, dass die beiden Streitparteien eine außergerichtliche Einigung erzielen konnten. So berichtete "People" damals, dass Presley eine Million US-Dollar aus dem Nachlass ihrer Tochter erhält. Zudem soll sie Anwaltskosten von 400.000 Dollar erstattet bekommen. Außerdem wurde Priscilla Presley zugesichert, dass sie ebenfalls auf Graceland beerdigt werden dürfe.

